У «Промені» – дві вистави «Чорного квадрату»*

Цієї осені у РЦ «Промінь» знову приїде київський театр «Чорний квадрат».Тож, організатори розповіли, чому варто відвідати обидві їхні вистави.«Справа в тому, що «Сексуальне чтиво», що відбудеться 13 жовтня – це повністю імпровізаційне шоу, скільки б ви не ходили на цю виставу – щоразу вона буде інша! Аудиторія пропонує ситуації і ролі, а актори відразу реалізують ідею на сцені! Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.А ось, вистава «Новорічний кекс», що відбудеться 10 листопада, це тематична вистава з інтимними історіями під бій курантів. Любовне хуліганство в новорічну ніч. Кого можна викликати, якщо Вам самотньо на Новий Рік? Що найчастіше цікавить чоловіків після сексу? Як повинна «звучати» любляча жінка, щоб залишитися коханою? Який подарунок потрібно собі зробити в Новорічну Ніч, щоб весь рік отримувати задоволення? І чому погано, коли протікає кран? Багато жартів та правдивих історій. Відповіді на питання, котрі ми не можемо озвучити», - зазначили організатори.Розважальний центр «Промінь» запрошує на обидві незабутні вистави. «Чорний квадрат» полюбився лучанам та вже тричі збирав аншлаг у концерт холі комплексу.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.