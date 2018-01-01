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У «Промені» 19 вересня виступатиме Dan Balan*

У «Промені» 19 вересня виступатиме Dan Balan*
Вже завтра, 19 вересня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться концерт запального співака Dan Balan.

Артист виступить з улюбленими хітами: Numa Numa, Hold On Love, Chica Bomb та новим Allegro Ventigo.

Хочемо нагадати, якщо при купівлі квитка на концерт Dan Balan у касах РЦ «Промінь» ти назвеш унікальний промокод* – отримаєш квиток на виставу «Сексуальне чтиво» від театру «Чорний квадрат» БЕЗКОШТОВНО!

*унікальний промокод: чікабум.

Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

У «Промені» 19 вересня виступатиме Dan Balan*
У «Промені» 19 вересня виступатиме Dan Balan*

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Теги: Промінь, Dan Balan
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