У «Промені» 19 вересня виступатиме Dan Balan*
Сьогодні, 19:43
Вже завтра, 19 вересня о 19:00 у РЦ «Промінь» відбудеться концерт запального співака Dan Balan.
Артист виступить з улюбленими хітами: Numa Numa, Hold On Love, Chica Bomb та новим Allegro Ventigo.
Хочемо нагадати, якщо при купівлі квитка на концерт Dan Balan у касах РЦ «Промінь» ти назвеш унікальний промокод* – отримаєш квиток на виставу «Сексуальне чтиво» від театру «Чорний квадрат» БЕЗКОШТОВНО!
*унікальний промокод: чікабум.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Артист виступить з улюбленими хітами: Numa Numa, Hold On Love, Chica Bomb та новим Allegro Ventigo.
Хочемо нагадати, якщо при купівлі квитка на концерт Dan Balan у касах РЦ «Промінь» ти назвеш унікальний промокод* – отримаєш квиток на виставу «Сексуальне чтиво» від театру «Чорний квадрат» БЕЗКОШТОВНО!
*унікальний промокод: чікабум.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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