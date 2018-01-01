Судитимуть неповнолітніх, які за бурштин вбили волинянина





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Нагадаємо, вбили 45–річного мешканця Ковеля, який 9 березня цього року поїхав у Дубровицю Рівненської області, аби придбати каміння бурштину.



Сімнадцятирічні хлопці за попередньою змовою між собою, заздалегідь підготувавши металеву трубу, гайковий ключ та газовий балончик, вирішили вчинити напад на жителя сусідньої області з метою заволодіння його майном.



Під час зустрічі розмова тривала недовго, адже у дубровиччан каміння не було, вони мали на меті лише забрати у чоловіка гроші. Молодики металевою палицею нанесли два удари по голові волинянину та викрали у нього близько тисячі доларів США. Після цього тіло чоловіка заховали у лісопосадці поблизу Дубровиці, а самі сіли в автомобіль «Volkswagen Passat B5» і поїхали розважатися.



З метою приховання вчинених злочинів підлітки знищили автомобіль, підпаливши його.



Дії обвинувачених органом досудового розслідування кваліфіковано як розбій, умисне вбивство, незаконне заволодіння транспортним засобом, крадіжка та умисне знищення або пошкодження майна.



Обвинуваченим обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою.



Відповідно до вимог КПК України судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься судом колегіально у складі трьох суддів, а за бажанням обвинувачених – судом присяжних.

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