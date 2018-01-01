Невакцинованих дітей не пускатимуть у школи і дитсадки: що робити волинянам
Сьогодні, 16:43
Більше 70 відсотків школярів Луцька не вакциновані згідно з календарем щеплень.
Про це розповіла головний лікар КЗ "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська, - йдеться у сюжеті UA: Волинь.
Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством освіти та науки України направили до усіх обласних державних адміністрацій офіційного листа, у якому постановили не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.
Юрист Оксана Щесюк каже, що батькам, яким відмовлять у відвідуванні навчального закладу, звертатися до суду. На її думку лист міністерства має рекомендаційний характер.
"Є позитивна практика оскарження таких дій навчального закладу у судовому порядку. Батьки повинні мати на руках письмову відмову від навчального закладу, з якою вони можуть звертатися в суд", - каже юрист.
Детальніше - в сюжеті.
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Про це розповіла головний лікар КЗ "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська, - йдеться у сюжеті UA: Волинь.
Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством освіти та науки України направили до усіх обласних державних адміністрацій офіційного листа, у якому постановили не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.
Юрист Оксана Щесюк каже, що батькам, яким відмовлять у відвідуванні навчального закладу, звертатися до суду. На її думку лист міністерства має рекомендаційний характер.
"Є позитивна практика оскарження таких дій навчального закладу у судовому порядку. Батьки повинні мати на руках письмову відмову від навчального закладу, з якою вони можуть звертатися в суд", - каже юрист.
Детальніше - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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