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Невакцинованих дітей не пускатимуть у школи і дитсадки: що робити волинянам

Невакцинованих дітей не пускатимуть у школи і дитсадки: що робити волинянам
Більше 70 відсотків школярів Луцька не вакциновані згідно з календарем щеплень.

Про це розповіла головний лікар КЗ "Луцька міська дитяча поліклініка" Оксана Лєщинська, - йдеться у сюжеті UA: Волинь.

Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством освіти та науки України направили до усіх обласних державних адміністрацій офіційного листа, у якому постановили не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.

Юрист Оксана Щесюк каже, що батькам, яким відмовлять у відвідуванні навчального закладу, звертатися до суду. На її думку лист міністерства має рекомендаційний характер.

"Є позитивна практика оскарження таких дій навчального закладу у судовому порядку. Батьки повинні мати на руках письмову відмову від навчального закладу, з якою вони можуть звертатися в суд", - каже юрист.

Детальніше - в сюжеті.


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Теги: вакцинація, діти, освіта, медицина
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