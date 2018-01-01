Невакцинованих дітей не пускатимуть у школи і дитсадки: що робити волинянам

Більше 70 відсотків школярів Луцька не вакциновані згідно з календарем щеплень.Про це розповіла головний лікар КЗ "Луцька міська дитяча поліклініка", - йдеться у сюжеті UA: Волинь.Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством освіти та науки України направили до усіх обласних державних адміністрацій офіційного листа, у якому постановили не допускати невакцинованих дітей до навчальних закладів.Юристкаже, що батькам, яким відмовлять у відвідуванні навчального закладу, звертатися до суду. На її думку лист міністерства має рекомендаційний характер."Є позитивна практика оскарження таких дій навчального закладу у судовому порядку. Батьки повинні мати на руках письмову відмову від навчального закладу, з якою вони можуть звертатися в суд", - каже юрист.Детальніше - в сюжеті.