Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО

Валерій Ленартович похвалився урожаєм грибів, які зібрав у Карпатах.



Результатами "тихого полювання" він поділився на своїй сторінці у Facebook.



"...нє, ну а шо... трошки біленьких і лисичок трошки", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький музикантпохвалився урожаєм грибів, які зібрав у Карпатах.Результатами "тихого полювання" він поділився на своїй сторінці у Facebook."...нє, ну а шо... трошки біленьких і лисичок трошки", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію