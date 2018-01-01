Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО
Сьогодні, 17:03
Луцький музикант Валерій Ленартович похвалився урожаєм грибів, які зібрав у Карпатах.
Результатами "тихого полювання" він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"...нє, ну а шо... трошки біленьких і лисичок трошки", - йдеться у дописі.
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Результатами "тихого полювання" він поділився на своїй сторінці у Facebook.
"...нє, ну а шо... трошки біленьких і лисичок трошки", - йдеться у дописі.
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