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Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО

Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО
Луцький музикант Валерій Ленартович похвалився урожаєм грибів, які зібрав у Карпатах.

Результатами "тихого полювання" він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"...нє, ну а шо... трошки біленьких і лисичок трошки", - йдеться у дописі.

Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО
Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО
Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО
Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО
Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО
Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО
Волинський музикант назбирав гори грибів. ФОТО

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Теги: гриби, урожай
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