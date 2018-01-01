На цвинтарі у Гаразджі можуть розширити Алею почесних поховань





Про це йшлося під час засідання громадської ради при Луцькому міському голові 18 вересня, - пишуть



Перед початком засідання присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблого в Іловайському котлі волинянина Юрія Лавренчука, перепоховання якого відбулося сьогодні, 18 вересня.



Представник «Спілки воїнів АТО Волині» Павло Ковальський запитав, чи дійшла міська влада консенсусу щодо того, де ховатимуть можливих наступних загиблих на сході бійців-лучан, оскільки місця на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа закінчилися.



Щодо можливого розширення Алеї почесних поховань, виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт зауважив, що є декілька пропозицій.



Перша полягає в облаштуванні наступного ряду за існуючим, де зараз проїжджа частина. Інша передбачає про розширення алеї на ділянку поблизу церкви, де зараз газон. Під час останнього засідання круглого столу більшість виступила за другий ряд на Алеї почесних поховань. Аналогічної думки дотримуються військові капелани.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з тим, що нині Алея почесних поховань міського цвинтаря у селі Гаразджа Луцького району заповнена, міська влада розглядає питання про її розширення у майбутньому.Про це йшлося під час засідання громадської ради при Луцькому міському голові 18 вересня, - пишуть Волинські новини Перед початком засідання присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблого в Іловайському котлі волинянина Юрія Лавренчука, перепоховання якого відбулося сьогодні, 18 вересня.Представник «Спілки воїнів АТО Волині»запитав, чи дійшла міська влада консенсусу щодо того, де ховатимуть можливих наступних загиблих на сході бійців-лучан, оскільки місця на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа закінчилися.Щодо можливого розширення Алеї почесних поховань, виконувач повноважень Луцького міського головизауважив, що є декілька пропозицій.Перша полягає в облаштуванні наступного ряду за існуючим, де зараз проїжджа частина. Інша передбачає про розширення алеї на ділянку поблизу церкви, де зараз газон. Під час останнього засідання круглого столу більшість виступила за другий ряд на Алеї почесних поховань. Аналогічної думки дотримуються військові капелани.

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