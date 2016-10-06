На Волині відремонтують ще 18 амбулаторій
Сьогодні, 18:46
На Волині провели тендер на ремонт і реконструкцію ще на 18-ти об’єктах під амбулаторії.
На Волині розкрили черговий тендер на ремонт і реконструкцію приміщень під амбулаторії. Адже у краї триває реалізація субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», - повідомили на сторінці "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу-Волинська ОДА"
У рамках будівельного компоненту здійснювалася закупівля робіт за пакетом NCB-W-6.1.1.4 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 18 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)». Сьогодні, 18 вересня, за участі членів комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроекту, консультантів та представників підприємств-учасників відбулося розкриття пропозицій.
Консультант з управління субпроектом Марія Адамчук, розпочавши процедуру, поінформувала, що станом на 10:00 годину 18 вересня 2018 року (кінцевий час подання пропозицій) їх подано шість – від ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», ТОВ «Будівельний комплекс «УНІВЕРСАЛ», ТзОВ «Житлобуд-2», ТзОВ «Луцьккомунбуд», ПП «Форест-Україна», об’єднання підприємств – ПМП «Сатар» та ТОВ «Луцьккомунбуд». Пропозиції розкрили в порядку надходження. До початку процедури конвертів із позначкою «відкликання», «заміна», «зміни» від учасників торгів не надходили. Зауважень щодо порушення цілісності конвертів, оголошеної інформації та процедури розкриття від присутніх представників учасників торгів не було.
У процесі розкриття з’ясувалося, що пропозиції від 6-ти компаній подано на усі вісім лотів, з них на два лоти подано по дві пропозиції. Усі вони прийняті
до розгляду.
Оцінювання пропозицій здійснюватимуть за процедурами Світового банку. За його результатами складуть звіт з оцінки, який буде розглянуто на засіданні комісії з відбору.
Довідково:
У пакет закупівель NCB-W-6.1.1.4 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 18 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)» входять:
лот 1 - NCB-W-6.1.1.4/1 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень медичних закладів первинного рівня м. Володимир-Волинський Волинської області» (Володимир-Волинська АЗПСМ №1, Володимир-Волинська АЗПСМ №2);
лот 2 - NCB-W-6.1.1.4/2 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Володимир-Волинського району Волинської області» (Зарічанська АЗПСМ, Зимненська АЗПСМ);
лот 3 - NCB-W-6.1.1.4/3 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Камінь-Каширського та Ратнівського районів Волинської області» (Бузаківська АЗПСМ, Нуйнівська АЗПСМ, Воєгощан-ська АЗПСМ, Замшанівська АЗПСМ);
лот 4 - NCB-W-6.1.1.4/4 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Любешівського району Волинської області» (Залізницька АЗПСМ, Судченська АЗПСМ);
лот 5 - NCB-W-6.1.1.4/5 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Маневицького району Волинської області» (Рудниківська АЗПСМ, Красновільська АЗПСМ);
лот 6 - NCB-W-6.1.1.4/6 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Луцького та Рожищенського районів Волинської області» (Рожищенська АЗПСМ №2, Хорохоринська АЗПСМ);
лот 7 - NCB-W-6.1.1.4/7 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень медичних закладів первинного рівня Турійського району Волинської області» (Турійська АЗПСМ, Луківська АЗПСМ);
лот 8 - NCB-W-6.1.1.4/8 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень медичних закладів первинного рівня м.Нововолинська Волинської області» (Нововолинська АЗПСМ №2, Благодатненська АЗПСМ).
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На Волині розкрили черговий тендер на ремонт і реконструкцію приміщень під амбулаторії. Адже у краї триває реалізація субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», - повідомили на сторінці "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу-Волинська ОДА"
У рамках будівельного компоненту здійснювалася закупівля робіт за пакетом NCB-W-6.1.1.4 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 18 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)». Сьогодні, 18 вересня, за участі членів комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг субпроекту, консультантів та представників підприємств-учасників відбулося розкриття пропозицій.
Консультант з управління субпроектом Марія Адамчук, розпочавши процедуру, поінформувала, що станом на 10:00 годину 18 вересня 2018 року (кінцевий час подання пропозицій) їх подано шість – від ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», ТОВ «Будівельний комплекс «УНІВЕРСАЛ», ТзОВ «Житлобуд-2», ТзОВ «Луцьккомунбуд», ПП «Форест-Україна», об’єднання підприємств – ПМП «Сатар» та ТОВ «Луцьккомунбуд». Пропозиції розкрили в порядку надходження. До початку процедури конвертів із позначкою «відкликання», «заміна», «зміни» від учасників торгів не надходили. Зауважень щодо порушення цілісності конвертів, оголошеної інформації та процедури розкриття від присутніх представників учасників торгів не було.
У процесі розкриття з’ясувалося, що пропозиції від 6-ти компаній подано на усі вісім лотів, з них на два лоти подано по дві пропозиції. Усі вони прийняті
до розгляду.
Оцінювання пропозицій здійснюватимуть за процедурами Світового банку. За його результатами складуть звіт з оцінки, який буде розглянуто на засіданні комісії з відбору.
Довідково:
У пакет закупівель NCB-W-6.1.1.4 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 18 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)» входять:
лот 1 - NCB-W-6.1.1.4/1 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень медичних закладів первинного рівня м. Володимир-Волинський Волинської області» (Володимир-Волинська АЗПСМ №1, Володимир-Волинська АЗПСМ №2);
лот 2 - NCB-W-6.1.1.4/2 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Володимир-Волинського району Волинської області» (Зарічанська АЗПСМ, Зимненська АЗПСМ);
лот 3 - NCB-W-6.1.1.4/3 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Камінь-Каширського та Ратнівського районів Волинської області» (Бузаківська АЗПСМ, Нуйнівська АЗПСМ, Воєгощан-ська АЗПСМ, Замшанівська АЗПСМ);
лот 4 - NCB-W-6.1.1.4/4 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Любешівського району Волинської області» (Залізницька АЗПСМ, Судченська АЗПСМ);
лот 5 - NCB-W-6.1.1.4/5 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Маневицького району Волинської області» (Рудниківська АЗПСМ, Красновільська АЗПСМ);
лот 6 - NCB-W-6.1.1.4/6 «Реконструкція приміщень медичних закладів первинного рівня Луцького та Рожищенського районів Волинської області» (Рожищенська АЗПСМ №2, Хорохоринська АЗПСМ);
лот 7 - NCB-W-6.1.1.4/7 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень медичних закладів первинного рівня Турійського району Волинської області» (Турійська АЗПСМ, Луківська АЗПСМ);
лот 8 - NCB-W-6.1.1.4/8 «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень медичних закладів первинного рівня м.Нововолинська Волинської області» (Нововолинська АЗПСМ №2, Благодатненська АЗПСМ).
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