П'яний волинянин побив патрульного
Сьогодні, 17:30
У Ковелі п'яний чоловік побив патрульного, який прибув на виклик.
17 вересня в Ковелі на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що в одному із будинків по вулиці Володимирській відбувається сімейна сварка. На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Правопорушник, 37-річний ковельчанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чинив опір правоохоронцям, а згодом наніс одному з поліцейських тілесні ушкодження. Правоохоронця не госпіталізовували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі.
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17 вересня в Ковелі на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що в одному із будинків по вулиці Володимирській відбувається сімейна сварка. На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Правопорушник, 37-річний ковельчанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чинив опір правоохоронцям, а згодом наніс одному з поліцейських тілесні ушкодження. Правоохоронця не госпіталізовували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі.
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