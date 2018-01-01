П'яний волинянин побив патрульного

У Ковелі п'яний чоловік побив патрульного, який прибув на виклик.17 вересня в Ковелі на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що в одному із будинків по вулиці Володимирській відбувається сімейна сварка. На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Правопорушник, 37-річний ковельчанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чинив опір правоохоронцям, а згодом наніс одному з поліцейських тілесні ушкодження. Правоохоронця не госпіталізовували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, до двох років позбавлення волі.