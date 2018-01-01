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Юні волинські дзюдоїсти повернулися з Литви чемпіонами

Юні волинські дзюдоїсти повернулися з Литви чемпіонами
15 вересня у Литві проходив міжнародний дитячий турнір з дзюдо «Ugnies aidas – Каунас 2018», участь в якому взяла команда юних дзюдоїстів Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник Роман Самолюк).

Всього взяло участь понад 500 спортсменів з різних країн, а зокрема: Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Німеччина, Бельгія, Польща, Росія, Білорусь, Україна та інші. Захід організовувався клубом дзюдо «Ugnies aidas» за підтримки муніципалітету Каунас, - повідомили у Шацькій райдержадміністрації.

"Головною метою та завданням конкурсу було сприяння розвитку дзюдо серед дітей дошкільного та шкільного віку; покращення спортивної майстерності дітей; розвиток дружніх відносин зі спортсменами інших клубів та сприяння розвитку міста Каунас", - йдеться у повідомленні.

Команда спортивного клубу «Торнадо» успішно виступила в довготривалих боях. В запеклих сутичках перемогу здобули і стали чемпіонами чотири вихованці та два бронзові призери:

1 місце – Роман Самолюк, Єлісей Мадрімов, Анна та Назар Самолюки.

3 місце – Богдан Поліщук (с.Світязь) та Денис Федчишин (здобули бронзову нагороду).

Переможці турніру нагороджені дипломами, медалями та подарунками від литовських спонсорів.

Спортсменів до змагань готували тренери Шацького СК «Торнадо»: Роман та Ігор Самолюки, Олексій Писачук.

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Теги: спорт, дзюдо
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