Юні волинські дзюдоїсти повернулися з Литви чемпіонами

15 вересня у Литві проходив міжнародний дитячий турнір з дзюдо «Ugnies aidas – Каунас 2018», участь в якому взяла команда юних дзюдоїстів Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник Роман Самолюк).Всього взяло участь понад 500 спортсменів з різних країн, а зокрема: Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Німеччина, Бельгія, Польща, Росія, Білорусь, Україна та інші. Захід організовувався клубом дзюдо «Ugnies aidas» за підтримки муніципалітету Каунас, - повідомили у Шацькій райдержадміністрації."Головною метою та завданням конкурсу було сприяння розвитку дзюдо серед дітей дошкільного та шкільного віку; покращення спортивної майстерності дітей; розвиток дружніх відносин зі спортсменами інших клубів та сприяння розвитку міста Каунас", - йдеться у повідомленні.Команда спортивного клубу «Торнадо» успішно виступила в довготривалих боях. В запеклих сутичках перемогу здобули і стали чемпіонами чотири вихованці та два бронзові призери:1 місце –3 місце –(здобули бронзову нагороду).Переможці турніру нагороджені дипломами, медалями та подарунками від литовських спонсорів.Спортсменів до змагань готували тренери Шацького СК «Торнадо»: