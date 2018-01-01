Юні волинські дзюдоїсти повернулися з Литви чемпіонами
Сьогодні, 18:01
15 вересня у Литві проходив міжнародний дитячий турнір з дзюдо «Ugnies aidas – Каунас 2018», участь в якому взяла команда юних дзюдоїстів Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник Роман Самолюк).
Всього взяло участь понад 500 спортсменів з різних країн, а зокрема: Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Німеччина, Бельгія, Польща, Росія, Білорусь, Україна та інші. Захід організовувався клубом дзюдо «Ugnies aidas» за підтримки муніципалітету Каунас, - повідомили у Шацькій райдержадміністрації.
"Головною метою та завданням конкурсу було сприяння розвитку дзюдо серед дітей дошкільного та шкільного віку; покращення спортивної майстерності дітей; розвиток дружніх відносин зі спортсменами інших клубів та сприяння розвитку міста Каунас", - йдеться у повідомленні.
Команда спортивного клубу «Торнадо» успішно виступила в довготривалих боях. В запеклих сутичках перемогу здобули і стали чемпіонами чотири вихованці та два бронзові призери:
1 місце – Роман Самолюк, Єлісей Мадрімов, Анна та Назар Самолюки.
3 місце – Богдан Поліщук (с.Світязь) та Денис Федчишин (здобули бронзову нагороду).
Переможці турніру нагороджені дипломами, медалями та подарунками від литовських спонсорів.
Спортсменів до змагань готували тренери Шацького СК «Торнадо»: Роман та Ігор Самолюки, Олексій Писачук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Всього взяло участь понад 500 спортсменів з різних країн, а зокрема: Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Німеччина, Бельгія, Польща, Росія, Білорусь, Україна та інші. Захід організовувався клубом дзюдо «Ugnies aidas» за підтримки муніципалітету Каунас, - повідомили у Шацькій райдержадміністрації.
"Головною метою та завданням конкурсу було сприяння розвитку дзюдо серед дітей дошкільного та шкільного віку; покращення спортивної майстерності дітей; розвиток дружніх відносин зі спортсменами інших клубів та сприяння розвитку міста Каунас", - йдеться у повідомленні.
Команда спортивного клубу «Торнадо» успішно виступила в довготривалих боях. В запеклих сутичках перемогу здобули і стали чемпіонами чотири вихованці та два бронзові призери:
1 місце – Роман Самолюк, Єлісей Мадрімов, Анна та Назар Самолюки.
3 місце – Богдан Поліщук (с.Світязь) та Денис Федчишин (здобули бронзову нагороду).
Переможці турніру нагороджені дипломами, медалями та подарунками від литовських спонсорів.
Спортсменів до змагань готували тренери Шацького СК «Торнадо»: Роман та Ігор Самолюки, Олексій Писачук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Крадій-рецидивіст поцупив гроші з квартири волинянина
Сьогодні, 18:31
У ЦНАПі Ковеля з'явився дитячий куточок
Сьогодні, 18:15
Юні волинські дзюдоїсти повернулися з Литви чемпіонами
Сьогодні, 18:01
На автостанції у Володимирі обікрали двох людей
Сьогодні, 17:49
П'яний волинянин побив патрульного
Сьогодні, 17:30