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Крадій-рецидивіст поцупив гроші з квартири волинянина

Крадій-рецидивіст поцупив гроші з квартири волинянина
У Володимирі-Волинському знайшли злодія, який викрав з квартири гроші.

Про це повідомляє Володимир Медіа.

7 вересня у 57-річного жителя Володимира-Волинського Сергія Петровича, котрий мешкає в одному із будинків на вулиці Ковельській, невідома особа з квартири поцупила кошти в сумі 500 гривень.

Правоохоронцям вдалося оперативно спрацювати та знайти злодія.

Ним виявився 53-річний житель міста, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Подальшу його долю вирішуватиме суд.

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Теги: крадіжка, кримінал
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