Крадій-рецидивіст поцупив гроші з квартири волинянина





Про це повідомляє



7 вересня у 57-річного жителя Володимира-Волинського Сергія Петровича, котрий мешкає в одному із будинків на вулиці Ковельській, невідома особа з квартири поцупила кошти в сумі 500 гривень.



Правоохоронцям вдалося оперативно спрацювати та знайти злодія.



Ним виявився 53-річний житель міста, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.



Подальшу його долю вирішуватиме суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському знайшли злодія, який викрав з квартири гроші.Про це повідомляє Володимир Медіа 7 вересня у 57-річного жителя Володимира-Волинського Сергія Петровича, котрий мешкає в одному із будинків на вулиці Ковельській, невідома особа з квартири поцупила кошти в сумі 500 гривень.Правоохоронцям вдалося оперативно спрацювати та знайти злодія.Ним виявився 53-річний житель міста, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.Подальшу його долю вирішуватиме суд.

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