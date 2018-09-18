Крадій-рецидивіст поцупив гроші з квартири волинянина
Сьогодні, 18:31
У Володимирі-Волинському знайшли злодія, який викрав з квартири гроші.
Про це повідомляє Володимир Медіа.
7 вересня у 57-річного жителя Володимира-Волинського Сергія Петровича, котрий мешкає в одному із будинків на вулиці Ковельській, невідома особа з квартири поцупила кошти в сумі 500 гривень.
Правоохоронцям вдалося оперативно спрацювати та знайти злодія.
Ним виявився 53-річний житель міста, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Володимир Медіа.
7 вересня у 57-річного жителя Володимира-Волинського Сергія Петровича, котрий мешкає в одному із будинків на вулиці Ковельській, невідома особа з квартири поцупила кошти в сумі 500 гривень.
Правоохоронцям вдалося оперативно спрацювати та знайти злодія.
Ним виявився 53-річний житель міста, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку.
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Верховна Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру
Сьогодні, 18:51
На Волині відремонтують ще 18 амбулаторій
Сьогодні, 18:46
Крадій-рецидивіст поцупив гроші з квартири волинянина
Сьогодні, 18:31
У ЦНАПі Ковеля з'явився дитячий куточок
Сьогодні, 18:15
Юні волинські дзюдоїсти повернулися з Литви чемпіонами
Сьогодні, 18:01