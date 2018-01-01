Лучан кличуть на безкоштовний концерт ансамблю Національної гвардії України





21 вересня о 16:00 у Палаці культури міста Луцька в рамках Всеукраїнського туру відбудеться концерт Академічного ансамблю пісні та танцю Національної гвардії України.



Академічний ансамбль пісні і танцю Національної гвардії України налічує понад сто учасників. Його склад поєднує хор, балет, оркестр, народні колективи з усіх частин України, зокрема, чоловічій вокальний квартет «Гетьмани», вокальний гурт «Червоні маки», Фольк-шоу гурт "Душа співає" та інші. Серед солістів Академічного ансамблю переважна кількість мають звання Народних та Заслужених артистів України.



Довідково:



Артисти ансамблю неодноразово піднімали бойовий дух гвардійцям в зоні проведення антитерористичної операції. З 2014 року академічний ансамбль здійснив більш як 16 концертних програм на території Донбасу. Музики дарували українські пісні мешканцям Маріуполя, Слов'янська, Бахмута та задавали настрою захисникам країни на блокпостах Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного та Часів Яру.



Вхід вільний.

Звертатись за телефоном: 067-890-55-25.





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