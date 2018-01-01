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Верховна Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру

Верховна Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру
Верховна Рада України ухвалила звернення до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, на Нобелівську премію миру.

За відповідне рішення проголосували 245 депутатів, - пише ТСН.

"Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького спротиву у боротьбі за базові права та свободи людини. Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії Миру", - йдеться у зверненні.

Тепер відповідний Нобелівський комітет повинен розглянути це звернення. Верховна Рада України є державним органом влади, а тому, за правилами Нобелівської премії, має право номінувати людей на цю премію.

Нагадаємо, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів.

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Теги: Олег Сенцов, Нобелівська премія
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