Верховна Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру

Олега Сенцова, на Нобелівську премію миру.



За відповідне рішення проголосували 245 депутатів, - пише



"Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького спротиву у боротьбі за базові права та свободи людини. Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії Миру", - йдеться у зверненні.



Тепер відповідний Нобелівський комітет повинен розглянути це звернення. Верховна Рада України є державним органом влади, а тому, за правилами Нобелівської премії, має право номінувати людей на цю премію.



Нагадаємо, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України ухвалила звернення до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури українського режисера, політв’язня, на Нобелівську премію миру.За відповідне рішення проголосували 245 депутатів, - пише ТСН "Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького спротиву у боротьбі за базові права та свободи людини. Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії Миру", - йдеться у зверненні.Тепер відповідний Нобелівський комітет повинен розглянути це звернення. Верховна Рада України є державним органом влади, а тому, за правилами Нобелівської премії, має право номінувати людей на цю премію.Нагадаємо, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів.

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