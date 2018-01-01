Верховна Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру
Сьогодні, 18:51
Верховна Рада України ухвалила звернення до Норвезького Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури українського режисера, політв’язня Олега Сенцова, на Нобелівську премію миру.
За відповідне рішення проголосували 245 депутатів, - пише ТСН.
"Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького спротиву у боротьбі за базові права та свободи людини. Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії Миру", - йдеться у зверненні.
Тепер відповідний Нобелівський комітет повинен розглянути це звернення. Верховна Рада України є державним органом влади, а тому, за правилами Нобелівської премії, має право номінувати людей на цю премію.
Нагадаємо, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів.
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За відповідне рішення проголосували 245 депутатів, - пише ТСН.
"Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького спротиву у боротьбі за базові права та свободи людини. Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії Миру", - йдеться у зверненні.
Тепер відповідний Нобелівський комітет повинен розглянути це звернення. Верховна Рада України є державним органом влади, а тому, за правилами Нобелівської премії, має право номінувати людей на цю премію.
Нагадаємо, 25 серпня 2015 року українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів.
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