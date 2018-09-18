Зайцеву і Дронова залишили за ґратами
Сьогодні, 19:06
Київський районний суд Харкова залишив за гратами підозрюваних в скоєнні смертельного ДТП на вулиці Сумській - Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 16 листопада.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на NewsRoom.
Адвокати підозрюваних клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.
Зокрема, Дронов вчергове заявив, що не збирається ховатися від слідства і запропонував віддати правоохоронцям свої паспорти.
Також він наголошував, що має хвору матір та не збирається їхати з міста.
Адвокати Зайцевої знову заявили про те, що їх підзахисна потребує якісної медичної допомоги, а її "утримання в СІЗО не поверне трагедії".
"Відсутність належного лікування носить характер тортур", - сказала адвокат обвинуваченої Юлія Козир.
Однак суддя Віктор Попрас прийняв рішення продовжити фігурантам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави ще на 60 днів.
За інформацією UA: Харків наступне засідання відбудеться 2 жовтня.
На засідання 18 вересня мали доставити лікаря-нарколога, яка брала аналізи в Зайцевої після аварії, але на засідання лікарка не з'явилася.
20 липня з’ясувалося, що у справі смертельної ДТП зник один з основних свідків – нарколог Олена Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів.
Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території.
Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.
За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.
Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.
6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.
На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на NewsRoom.
Адвокати підозрюваних клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.
Зокрема, Дронов вчергове заявив, що не збирається ховатися від слідства і запропонував віддати правоохоронцям свої паспорти.
Також він наголошував, що має хвору матір та не збирається їхати з міста.
Адвокати Зайцевої знову заявили про те, що їх підзахисна потребує якісної медичної допомоги, а її "утримання в СІЗО не поверне трагедії".
"Відсутність належного лікування носить характер тортур", - сказала адвокат обвинуваченої Юлія Козир.
Однак суддя Віктор Попрас прийняв рішення продовжити фігурантам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави ще на 60 днів.
За інформацією UA: Харків наступне засідання відбудеться 2 жовтня.
На засідання 18 вересня мали доставити лікаря-нарколога, яка брала аналізи в Зайцевої після аварії, але на засідання лікарка не з'явилася.
20 липня з’ясувалося, що у справі смертельної ДТП зник один з основних свідків – нарколог Олена Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів.
Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території.
Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.
За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.
Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.
6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.
На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.
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