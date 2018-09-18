вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зайцеву і Дронова залишили за ґратами

Зайцеву і Дронова залишили за ґратами
Київський районний суд Харкова залишив за гратами підозрюваних в скоєнні смертельного ДТП на вулиці Сумській - Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 16 листопада.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на NewsRoom.

Адвокати підозрюваних клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

Зокрема, Дронов вчергове заявив, що не збирається ховатися від слідства і запропонував віддати правоохоронцям свої паспорти.

Також він наголошував, що має хвору матір та не збирається їхати з міста.

Адвокати Зайцевої знову заявили про те, що їх підзахисна потребує якісної медичної допомоги, а її "утримання в СІЗО не поверне трагедії".

"Відсутність належного лікування носить характер тортур", - сказала адвокат обвинуваченої Юлія Козир.

Однак суддя Віктор Попрас прийняв рішення продовжити фігурантам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави ще на 60 днів.

За інформацією UA: Харків наступне засідання відбудеться 2 жовтня.

На засідання 18 вересня мали доставити лікаря-нарколога, яка брала аналізи в Зайцевої після аварії, але на засідання лікарка не з'явилася.

20 липня з’ясувалося, що у справі смертельної ДТП зник один з основних свідків – нарколог Олена Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів.

Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території.

Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.

На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зайцева, смерть, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть на безкоштовний концерт ансамблю Національної гвардії України
Сьогодні, 19:35
Біля мальовничого озера на Волині поставили альтанки. ФОТО
Сьогодні, 19:19
Зайцеву і Дронова залишили за ґратами
Сьогодні, 19:06
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня
Сьогодні, 19:00
Верховна Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру
Сьогодні, 18:51
Схожі новини
Смертельна аварія в Харкові: слідчі сумніваються, що Зайцева відвідувала курси водіння Смертельна аварія в Харкові: слідчі сумніваються, що Зайцева відвідувала курси водіння
10 вересень, 15:13
Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт
19 липень, 11:49
Врізався у дерево: на Волині загинув мотоцикліст Врізався у дерево: на Волині загинув мотоцикліст
15 вересень, 21:25
У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО
12 вересень, 08:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан кличуть на безкоштовний концерт ансамблю Національної гвардії України
Сьогодні, 19:35
 0
Біля мальовничого озера на Волині поставили альтанки. ФОТО
Сьогодні, 19:19
 0
Зайцеву і Дронова залишили за ґратами
Сьогодні, 19:06
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Верховна Рада номінувала Сенцова на Нобелівську премію миру
Сьогодні, 18:51
 0
Медіа
відео
1/8