Зайцеву і Дронова залишили за ґратами

Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 16 листопада.



Про це повідомляє



Адвокати підозрюваних клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.



Зокрема, Дронов вчергове заявив, що не збирається ховатися від слідства і запропонував віддати правоохоронцям свої паспорти.



Також він наголошував, що має хвору матір та не збирається їхати з міста.



Адвокати Зайцевої знову заявили про те, що їх підзахисна потребує якісної медичної допомоги, а її "утримання в СІЗО не поверне трагедії".



"Відсутність належного лікування носить характер тортур", - сказала адвокат обвинуваченої Юлія Козир.



Однак суддя Віктор Попрас прийняв рішення продовжити фігурантам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави ще на 60 днів.



За інформацією UA: Харків наступне засідання відбудеться 2 жовтня.



На засідання 18 вересня мали доставити лікаря-нарколога, яка брала аналізи в Зайцевої після аварії, але на засідання лікарка не з'явилася.



20 липня з’ясувалося, що у справі смертельної ДТП зник один з основних свідків – нарколог Олена Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів.



Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території.



Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.



За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.



Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.



6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.



На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київський районний суд Харкова залишив за гратами підозрюваних в скоєнні смертельного ДТП на вулиці Сумській -до 16 листопада.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на NewsRoom.Адвокати підозрюваних клопотали про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.Зокрема, Дронов вчергове заявив, що не збирається ховатися від слідства і запропонував віддати правоохоронцям свої паспорти.Також він наголошував, що має хвору матір та не збирається їхати з міста.Адвокати Зайцевої знову заявили про те, що їх підзахисна потребує якісної медичної допомоги, а її "утримання в СІЗО не поверне трагедії"."Відсутність належного лікування носить характер тортур", - сказала адвокат обвинуваченоїОднак суддяприйняв рішення продовжити фігурантам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави ще на 60 днів.За інформацією UA: Харків наступне засідання відбудеться 2 жовтня.На засідання 18 вересня мали доставити лікаря-нарколога, яка брала аналізи в Зайцевої після аварії, але на засідання лікарка не з'явилася.20 липня з’ясувалося, що у справі смертельної ДТП зник один з основних свідків – нарколог, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів.Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території.Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.Пізніше повторна експертиза не виявила опіатів у Зайцевої.6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн. У МОЗ також підтвердили, що Зайцева була під наркотиками.На одному з засідань Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

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