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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 вересня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – до +24…+26.

Вітер південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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