Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 19 вересня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається.



Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – до +24…+26.



Вітер південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається.Температура повітря вночі близько +11…+12 градусів, удень – до +24…+26.Вітер південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію