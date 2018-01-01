Водій маршрутки у Луцьку змушував дітей платити за проїзд 5 гривень





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Група школярів з 5-7 дітей сіла в маршрутку в центрі міста, оплатили за проїзд по учнівському тарифу (2 гривні). Проте водій відмовився приймати оплату, заявивши, що маршрут №251 є приміським.



«Діти пред’явили водію учнівські квитки, але він заявив, щоб платили 5 гривень або виходили. Пасажири маршрутки почали обурюватись, сказали водію, що він і так їде містом. Але водій заявив «питання не до мене, а до перевізника», – каже очевидиця пані Олена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій маршрутки №251 у Луцьку змусив групу школярів, які пред’явили учнівські квитки, сплачувати повну вартість проїзду.Про це повідомляє Перший Група школярів з 5-7 дітей сіла в маршрутку в центрі міста, оплатили за проїзд по учнівському тарифу (2 гривні). Проте водій відмовився приймати оплату, заявивши, що маршрут №251 є приміським.«Діти пред’явили водію учнівські квитки, але він заявив, щоб платили 5 гривень або виходили. Пасажири маршрутки почали обурюватись, сказали водію, що він і так їде містом. Але водій заявив «питання не до мене, а до перевізника», – каже очевидиця пані

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