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Лучан запрошують на ранкову зарядку

Лучан запрошують на ранкову зарядку
Із 23 вересня щонеділі з 09.00 до 10.00 біля спортивного майданчика рекреаційної зони «Сіті Парк» буде проводитися ранкова зарядка на свіжому повітрі з досвідченим тренером.

Про це на сторінці у Facebook повідомив Громадянський Рух «Свідомі», - пише Конкурент.

«Ми щиро сподіваємося, що багато лучан, які ведуть здоровий спосіб життя та присвячують час фізичній активності, обов'язково долучаться до цієї акції! Адже свіже ранкове повітря, гарантовані приємні емоції, підтримка однодумців і друзів нікого не залишить байдужим», – йдеться у дописі.

Варто зауважити, що зарядка у «Сіті Парку» відбуватиметься вперше. І вже цієї неділі о 09.00 мам і тат, діток, бабусь і дідусів з онуками чекатимуть саме там.

Додаткова інформація за телефоном: 099 215 50 75.


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Теги: гімнастика, Луцьк
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