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Стало відомо про стан ще однієї дитини, яка отруїлася на Волині

Стало відомо про стан ще однієї дитини, яка отруїлася на Волині
Хлопчик, якого після отруєння у селі Боровне Камінь-Каширського району госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, перебуває у стані середньої тяжкості.

По це повідомляє UA: Волинь на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Трирічного хлопчика перевезли в обласну інфекційну лікарню, на цьому наполягали його батьки. Нині його стан середньої важкості, – розповіла заступник головного лікаря Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серба.

У задовільному стані нині пацієнти Камінь-Каширської лікарні, - каже головний лікар медзакладу Людмила Потягайло.

Зі слів лікаря, причини смерті дворічного хлопчика, як і отруєння решти членів родини, нині встановлюють спеціальні служби, проводяться лабораторні дослідження. Ні грибів, ні інших «підозрілих» продуктів сім’я не вживала, - каже медик.



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Теги: отруєння, діти
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