Стало відомо про стан ще однієї дитини, яка отруїлася на Волині
Сьогодні, 21:53
Хлопчик, якого після отруєння у селі Боровне Камінь-Каширського району госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, перебуває у стані середньої тяжкості.
По це повідомляє UA: Волинь на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Трирічного хлопчика перевезли в обласну інфекційну лікарню, на цьому наполягали його батьки. Нині його стан середньої важкості, – розповіла заступник головного лікаря Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серба.
У задовільному стані нині пацієнти Камінь-Каширської лікарні, - каже головний лікар медзакладу Людмила Потягайло.
Зі слів лікаря, причини смерті дворічного хлопчика, як і отруєння решти членів родини, нині встановлюють спеціальні служби, проводяться лабораторні дослідження. Ні грибів, ні інших «підозрілих» продуктів сім’я не вживала, - каже медик.
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По це повідомляє UA: Волинь на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Трирічного хлопчика перевезли в обласну інфекційну лікарню, на цьому наполягали його батьки. Нині його стан середньої важкості, – розповіла заступник головного лікаря Волинської обласної інфекційної лікарні Любов Серба.
У задовільному стані нині пацієнти Камінь-Каширської лікарні, - каже головний лікар медзакладу Людмила Потягайло.
Зі слів лікаря, причини смерті дворічного хлопчика, як і отруєння решти членів родини, нині встановлюють спеціальні служби, проводяться лабораторні дослідження. Ні грибів, ні інших «підозрілих» продуктів сім’я не вживала, - каже медик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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