Стало відомо про стан ще однієї дитини, яка отруїлася на Волині

Хлопчик, якого після отруєння у селі Боровне Камінь-Каширського районудо обласної інфекційної лікарні, перебуває у стані середньої тяжкості.По це повідомляє UA: Волинь на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.Трирічного хлопчика перевезли в обласну інфекційну лікарню, на цьому наполягали його батьки. Нині його стан середньої важкості, – розповіла заступник головного лікаря Волинської обласної інфекційної лікарнінині пацієнти Камінь-Каширської лікарні, - каже головний лікар медзакладуЗі слів лікаря, причини смерті дворічного хлопчика, як і отруєння решти членів родини, нині встановлюють спеціальні служби, проводяться лабораторні дослідження. Ні грибів, ні інших «підозрілих» продуктів сім’я не вживала, - каже медик.