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Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО

Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
На базі тренінгового центру ГУНП у Волинській області сьогодні, 18 вересня, розпочався спеціалізований навчальний курс для працівників підрозділів поліції особливого призначення.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Навчальні тренування проводяться з метою вдосконалення службової діяльності поліцейських, поліпшення їх професійної підготовки та знань.

Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак провів інструктаж для поліцейських та окреслив завдання спецкурсу.

Курси для правоохоронців проводитимуться упродовж вересня та жовтня. Протягом зазначеного часу правоохоронці поліпшуватимуть рівень фізичної підготовки професійних умінь та навичок.

Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО

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Теги: спецпризначенці, Волинь
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