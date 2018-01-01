вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти

Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти
Триває третій тиждень навчального року. Більшість луцьких студентів уже облаштувала побут і береться гризти граніт науки.

Про пріоритети сучасних здобувачів знань у виборі помешкання йдеться у сюжеті Сфери ТВ, - пише Перший.

Затишна кімната з пофарбованими стінами, зручне та ошатне ліжко, кухня та ванна кімната у власному розпорядженні – це все, про що більшість студентів можуть лише мріяти.

Звісно, є щасливчики, яким не доводиться шукати місце для проживання, можливо, місцеві або ж батьки надають добрий бюджет. Все-таки значній кількості студентів доводиться жити у гуртожитках, інтер’єр яких вражає зі знаком мінус.

Подробиці – у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гуртожиток, проблема, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Кожен рік одна і тажсама фраза,, не втрачаємо надії що і в Україні таке можливо" щось ніфіга тут не можливо
Відповісти
Вибір редактора
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО
18 вересень, 23:37
Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти
18 вересень, 22:54
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
18 вересень, 22:21
Стало відомо про стан ще однієї дитини, яка отруїлася на Волині
18 вересень, 21:53
Схожі новини
Без світла, газу і води: умови в луцькому гуртожитку Без світла, газу і води: умови в луцькому гуртожитку
28 липень, 08:26
Мешканці луцького гуртожитку – 3 роки без світла, газу і тепла Мешканці луцького гуртожитку – 3 роки без світла, газу і тепла
21 червень, 21:45
Бракує навіть вогнегасників, - рятувальники перевірили гуртожиток Бракує навіть вогнегасників, - рятувальники перевірили гуртожиток
17 квітень, 21:44
Середньовіччя по-луцьки: у гуртожитку нема ні світла, ні гарячої води Середньовіччя по-луцьки: у гуртожитку нема ні світла, ні гарячої води
07 квітень, 06:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через боржників волинському селу відключили воду
Сьогодні, 00:40
 0
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО
18 вересень, 23:37
 0
Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти
18 вересень, 22:54
 0
Як тренуються спецпризначенці на Волині. ФОТО
18 вересень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8