Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти
18 вересень, 22:54
Триває третій тиждень навчального року. Більшість луцьких студентів уже облаштувала побут і береться гризти граніт науки.
Про пріоритети сучасних здобувачів знань у виборі помешкання йдеться у сюжеті Сфери ТВ, - пише Перший.
Затишна кімната з пофарбованими стінами, зручне та ошатне ліжко, кухня та ванна кімната у власному розпорядженні – це все, про що більшість студентів можуть лише мріяти.
Звісно, є щасливчики, яким не доводиться шукати місце для проживання, можливо, місцеві або ж батьки надають добрий бюджет. Все-таки значній кількості студентів доводиться жити у гуртожитках, інтер’єр яких вражає зі знаком мінус.
Подробиці – у відео.
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Про пріоритети сучасних здобувачів знань у виборі помешкання йдеться у сюжеті Сфери ТВ, - пише Перший.
Затишна кімната з пофарбованими стінами, зручне та ошатне ліжко, кухня та ванна кімната у власному розпорядженні – це все, про що більшість студентів можуть лише мріяти.
Звісно, є щасливчики, яким не доводиться шукати місце для проживання, можливо, місцеві або ж батьки надають добрий бюджет. Все-таки значній кількості студентів доводиться жити у гуртожитках, інтер’єр яких вражає зі знаком мінус.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Кожен рік одна і тажсама фраза,, не втрачаємо надії що і в Україні таке можливо" щось ніфіга тут не можливо
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