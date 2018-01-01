Інтер’єр зі знаком мінус: у яких умовах живуть волинські студенти





Про пріоритети сучасних здобувачів знань у виборі помешкання йдеться у сюжеті Сфери ТВ, - пише



Затишна кімната з пофарбованими стінами, зручне та ошатне ліжко, кухня та ванна кімната у власному розпорядженні – це все, про що більшість студентів можуть лише мріяти.



Звісно, є щасливчики, яким не доводиться шукати місце для проживання, можливо, місцеві або ж батьки надають добрий бюджет. Все-таки значній кількості студентів доводиться жити у гуртожитках, інтер’єр яких вражає зі знаком мінус.



Подробиці – у відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває третій тиждень навчального року. Більшість луцьких студентів уже облаштувала побут і береться гризти граніт науки.Про пріоритети сучасних здобувачів знань у виборі помешкання йдеться у сюжеті Сфери ТВ, - пише Перший Затишна кімната з пофарбованими стінами, зручне та ошатне ліжко, кухня та ванна кімната у власному розпорядженні – це все, про що більшість студентів можуть лише мріяти.Звісно, є щасливчики, яким не доводиться шукати місце для проживання, можливо, місцеві або ж батьки надають добрий бюджет. Все-таки значній кількості студентів доводиться жити у гуртожитках, інтер’єр яких вражає зі знаком мінус.Подробиці – у відео.

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