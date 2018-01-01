На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 вересня на вулиці Гордіюк, 47, - пишуть



Як повідомили очевидці, водій був нетверезий і не помітив пішохода.



Пішохід живий, проте отримав травми.



На місці працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль Audi збив людину на пішохідному переході у Луцьку.Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 вересня на вулиці Гордіюк, 47, - пишуть Волинські новини Як повідомили очевидці, водій був нетверезий і не помітив пішохода.Пішохід живий, проте отримав травми.На місці працювала поліція.

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