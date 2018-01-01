На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО
18 вересень, 23:37
Автомобіль Audi збив людину на пішохідному переході у Луцьку.
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 вересня на вулиці Гордіюк, 47, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, водій був нетверезий і не помітив пішохода.
Пішохід живий, проте отримав травми.
На місці працювала поліція.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 вересня на вулиці Гордіюк, 47, - пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, водій був нетверезий і не помітив пішохода.
Пішохід живий, проте отримав травми.
На місці працювала поліція.
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