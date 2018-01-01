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На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО

На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО
Автомобіль Audi збив людину на пішохідному переході у Луцьку.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 18 вересня на вулиці Гордіюк, 47, - пишуть Волинські новини.

Як повідомили очевидці, водій був нетверезий і не помітив пішохода.

Пішохід живий, проте отримав травми.

На місці працювала поліція.

На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО
На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО
На «зебрі» в Луцьку машина збила людину. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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