Через боржників волинському селу відключили воду





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Грядівської сільради у соціальній мережі Facebook.



«Комунальна служба відключила жителів сільської ради від водопостачання через боржників. Хто має заборгованість по сплаті за воду - прохання погасити», - йдеться у повідомленні.



Найближчим часом водопостачання обіцяють відновити.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через заборгованість комунальники припинили водопостачання села Гряди Іваничівського району.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Грядівської сільради у соціальній мережі Facebook.«Комунальна служба відключила жителів сільської ради від водопостачання через боржників. Хто має заборгованість по сплаті за воду - прохання погасити», - йдеться у повідомленні.Найближчим часом водопостачання обіцяють відновити.

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