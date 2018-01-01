Через боржників волинському селу відключили воду
Сьогодні, 00:40
Через заборгованість комунальники припинили водопостачання села Гряди Іваничівського району.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Грядівської сільради у соціальній мережі Facebook.
«Комунальна служба відключила жителів сільської ради від водопостачання через боржників. Хто має заборгованість по сплаті за воду - прохання погасити», - йдеться у повідомленні.
Найближчим часом водопостачання обіцяють відновити.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Грядівської сільради у соціальній мережі Facebook.
«Комунальна служба відключила жителів сільської ради від водопостачання через боржників. Хто має заборгованість по сплаті за воду - прохання погасити», - йдеться у повідомленні.
Найближчим часом водопостачання обіцяють відновити.
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