У ще одній луцькій школі дитина стала жертвою шахрайки
Сьогодні, 08:12
У луцькій школі № 17 шахрайка видурила у четвертокласниці золоті прикраси. Дитина стала жертвою зловмисниці, коли вийшла на уроці в туалет.
Про це повідомляє Твій портал.
«Буквально за 10 хвилин до кінця уроку моя донька попросилася в туалет зі ще однією дівчинкою. Біля вікна, неподалік туалету стояла жінка, яка підійшла до дівчат. Однокласниця доньки почала плакати і пішла в клас, а моя донька залишилася, бо та сказала, що хоче перевірити вушка. Далі дитина розказала, що опам’яталася лишень біля дошки. Тобто враження, що вона була під гіпнозом», - розповіла мама дівчинки.
Зі слів жінки, адміністрація школи викликали поліцію і дитина змогла описати шахрайку. Попередньо за інформацією вона схожа на ту, що орудували і в 10-й школі.
Зокрема, зловмисниця висока на зріст, має темне волосся за плечі, була на підборах, виглядала охайно одягнута, при собі мала рябу сумку.
Наразі обставини інциденту з’ясовує поліція.
Нагадаємо, схожий інцидент стався в школі №10.
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Про це повідомляє Твій портал.
«Буквально за 10 хвилин до кінця уроку моя донька попросилася в туалет зі ще однією дівчинкою. Біля вікна, неподалік туалету стояла жінка, яка підійшла до дівчат. Однокласниця доньки почала плакати і пішла в клас, а моя донька залишилася, бо та сказала, що хоче перевірити вушка. Далі дитина розказала, що опам’яталася лишень біля дошки. Тобто враження, що вона була під гіпнозом», - розповіла мама дівчинки.
Зі слів жінки, адміністрація школи викликали поліцію і дитина змогла описати шахрайку. Попередньо за інформацією вона схожа на ту, що орудували і в 10-й школі.
Зокрема, зловмисниця висока на зріст, має темне волосся за плечі, була на підборах, виглядала охайно одягнута, при собі мала рябу сумку.
Наразі обставини інциденту з’ясовує поліція.
Нагадаємо, схожий інцидент стався в школі №10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ще раз пишу,нема відеокамер.Зато вчора біля поліції встановили дорогі роботизовані камери з інфрачерфоними прожекторами,бояться щоб і в них кульчики не познімали напевно.
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