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У Луцьку презентували фільм про волинян на війні. ФОТО

У Луцьку презентували фільм про волинян на війні. ФОТО
У луцькому кінотеатрі відбулася закрита презентація документальної стрічки «З нами сила, правда, Бог».

Про це пише Руслан Пилипчук на шпальтах видання Конкурент.

Фільм переповнений відвертістю та голою правдою. Кадри з різних точок зони АТО раз-у-раз перебивалися обличчями волинян, які воюють на Сході України, та філософськими коментарями бійця батальйону «Айдар» із позивним «Добрий».

Окремою родзинкою стрічки став музичний супровід від бійця з позивним «Абдула». Реп у виконанні воїна підкорив своїм змістовим наповненням.

Коли на великому екрані швидко «пробігли» титри, глядачі в залі піднялися та аплодували стоячи.

Згодом керівник продакшн-студії «Правда Pro» Сергій Шараєвський (яка допомогла авторам стрічки Олександру Калюжному (Харківський) та Олегу Черкезу ( Олег – ініціатор створення стрічки та її оператор) з монтажем фільму) запросив режисера, вищезгаданого Олександра Калюжного, більше відомого, як «Харківський», сказати кілька слів.

Його виступ був надзвичайно лаконічним: «Ми хотіли зняти фільм про волинян на війні… Ніби вдалося».


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Теги: фільм, Волинь, варте уваги
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