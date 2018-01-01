У Луцьку презентували фільм про волинян на війні. ФОТО
Сьогодні, 07:21
У луцькому кінотеатрі відбулася закрита презентація документальної стрічки «З нами сила, правда, Бог».
Про це пише Руслан Пилипчук на шпальтах видання Конкурент.
Фільм переповнений відвертістю та голою правдою. Кадри з різних точок зони АТО раз-у-раз перебивалися обличчями волинян, які воюють на Сході України, та філософськими коментарями бійця батальйону «Айдар» із позивним «Добрий».
Окремою родзинкою стрічки став музичний супровід від бійця з позивним «Абдула». Реп у виконанні воїна підкорив своїм змістовим наповненням.
Коли на великому екрані швидко «пробігли» титри, глядачі в залі піднялися та аплодували стоячи.
Згодом керівник продакшн-студії «Правда Pro» Сергій Шараєвський (яка допомогла авторам стрічки Олександру Калюжному (Харківський) та Олегу Черкезу ( Олег – ініціатор створення стрічки та її оператор) з монтажем фільму) запросив режисера, вищезгаданого Олександра Калюжного, більше відомого, як «Харківський», сказати кілька слів.
Його виступ був надзвичайно лаконічним: «Ми хотіли зняти фільм про волинян на війні… Ніби вдалося».
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Про це пише Руслан Пилипчук на шпальтах видання Конкурент.
Фільм переповнений відвертістю та голою правдою. Кадри з різних точок зони АТО раз-у-раз перебивалися обличчями волинян, які воюють на Сході України, та філософськими коментарями бійця батальйону «Айдар» із позивним «Добрий».
Окремою родзинкою стрічки став музичний супровід від бійця з позивним «Абдула». Реп у виконанні воїна підкорив своїм змістовим наповненням.
Коли на великому екрані швидко «пробігли» титри, глядачі в залі піднялися та аплодували стоячи.
Згодом керівник продакшн-студії «Правда Pro» Сергій Шараєвський (яка допомогла авторам стрічки Олександру Калюжному (Харківський) та Олегу Черкезу ( Олег – ініціатор створення стрічки та її оператор) з монтажем фільму) запросив режисера, вищезгаданого Олександра Калюжного, більше відомого, як «Харківський», сказати кілька слів.
Його виступ був надзвичайно лаконічним: «Ми хотіли зняти фільм про волинян на війні… Ніби вдалося».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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