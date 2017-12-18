Фіналістка «Голос. Діти» з Луцька покинула музику

Лучанка, яка стала фіналісткою шоу «Голос. Діти», вирішила покинути музику.Про це у соціальній мережі Facebook написав батько співачки«Ліза Яковенко вирішила більше не займатись музикою. Це її особисте рішення. Шкода», - зазначив він.Згодом у коментарях під цим дописом дівчина пояснила своє рішення: «Я вирішила, що буду чесною! Я не люблю людей, і не хочу для них співати! Я не хочу бути публічною людино і йти на компроміси!»Нагадаємо, 14-річна Єлизавета Яковенко з Луцькасвоїм голосом, увійшовши у трійку фіналістів масштабного дитячого вокального проекту «Голос.Діти».