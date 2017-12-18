Фіналістка «Голос. Діти» з Луцька покинула музику
Сьогодні, 01:28
Лучанка Єлизавета Яковенко, яка стала фіналісткою шоу «Голос. Діти», вирішила покинути музику.
Про це у соціальній мережі Facebook написав батько співачки Олег Яковенко.
«Ліза Яковенко вирішила більше не займатись музикою. Це її особисте рішення. Шкода», - зазначив він.
Згодом у коментарях під цим дописом дівчина пояснила своє рішення: «Я вирішила, що буду чесною! Я не люблю людей, і не хочу для них співати! Я не хочу бути публічною людино і йти на компроміси!»
Нагадаємо, 14-річна Єлизавета Яковенко з Луцька вразила країну своїм голосом, увійшовши у трійку фіналістів масштабного дитячого вокального проекту «Голос.Діти».
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Про це у соціальній мережі Facebook написав батько співачки Олег Яковенко.
«Ліза Яковенко вирішила більше не займатись музикою. Це її особисте рішення. Шкода», - зазначив він.
Згодом у коментарях під цим дописом дівчина пояснила своє рішення: «Я вирішила, що буду чесною! Я не люблю людей, і не хочу для них співати! Я не хочу бути публічною людино і йти на компроміси!»
Нагадаємо, 14-річна Єлизавета Яковенко з Луцька вразила країну своїм голосом, увійшовши у трійку фіналістів масштабного дитячого вокального проекту «Голос.Діти».
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