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Фіналістка «Голос. Діти» з Луцька покинула музику

Фіналістка «Голос. Діти» з Луцька покинула музику
Лучанка Єлизавета Яковенко, яка стала фіналісткою шоу «Голос. Діти», вирішила покинути музику.

Про це у соціальній мережі Facebook написав батько співачки Олег Яковенко.

«Ліза Яковенко вирішила більше не займатись музикою. Це її особисте рішення. Шкода», - зазначив він.

Згодом у коментарях під цим дописом дівчина пояснила своє рішення: «Я вирішила, що буду чесною! Я не люблю людей, і не хочу для них співати! Я не хочу бути публічною людино і йти на компроміси!»

Нагадаємо, 14-річна Єлизавета Яковенко з Луцька вразила країну своїм голосом, увійшовши у трійку фіналістів масштабного дитячого вокального проекту «Голос.Діти».



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Теги: Єлизавета Яковенко, «Голос.Діти», проект, Луцьк
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