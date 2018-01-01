Проходила повз будівництво: пенсіонерку вбила арматура





Про це



Так, за словами лікарів, з будівлі, де проводились будівельні роботи, на жінку 65 років впала арматура. Потерпіла померла на місці, повідомили медики.



Інцідент стався на вулиці Клавдіївській у Новобіличах, зазначили в лікарняному закладі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Святошинському районі на пенсіонерку впала арматура. Жінка загинула на місці.Про це УНН повідомили джерела у медзакладі.Так, за словами лікарів, з будівлі, де проводились будівельні роботи, на жінку 65 років впала арматура. Потерпіла померла на місці, повідомили медики.Інцідент стався на вулиці Клавдіївській у Новобіличах, зазначили в лікарняному закладі.

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