Проходила повз будівництво: пенсіонерку вбила арматура
Сьогодні, 08:32
У Києві в Святошинському районі на пенсіонерку впала арматура. Жінка загинула на місці.
Про це УНН повідомили джерела у медзакладі.
Так, за словами лікарів, з будівлі, де проводились будівельні роботи, на жінку 65 років впала арматура. Потерпіла померла на місці, повідомили медики.
Інцідент стався на вулиці Клавдіївській у Новобіличах, зазначили в лікарняному закладі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили джерела у медзакладі.
Так, за словами лікарів, з будівлі, де проводились будівельні роботи, на жінку 65 років впала арматура. Потерпіла померла на місці, повідомили медики.
Інцідент стався на вулиці Клавдіївській у Новобіличах, зазначили в лікарняному закладі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 19 вересня
Сьогодні, 09:00
Лучанин, який збив пішохода на переході, отримав «умовне»
Сьогодні, 08:49
Проходила повз будівництво: пенсіонерку вбила арматура
Сьогодні, 08:32
У ще одній луцькій школі дитина стала жертвою шахрайки
Сьогодні, 08:12
У Луцьку презентували фільм про волинян на війні. ФОТО
Сьогодні, 07:21