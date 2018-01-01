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Проходила повз будівництво: пенсіонерку вбила арматура

Проходила повз будівництво: пенсіонерку вбила арматура
У Києві в Святошинському районі на пенсіонерку впала арматура. Жінка загинула на місці.

Про це УНН повідомили джерела у медзакладі.

Так, за словами лікарів, з будівлі, де проводились будівельні роботи, на жінку 65 років впала арматура. Потерпіла померла на місці, повідомили медики.

Інцідент стався на вулиці Клавдіївській у Новобіличах, зазначили в лікарняному закладі.

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Теги: інцидент, Київ, смерть
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