Лучанин, який збив пішохода на переході, отримав «умовне»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 вересня, – пишуть



Так, під час судового засідання вдалося встановити, що 18 грудня 2017 року обвинувачений рухався автомобілем Renault Trafic по вулиці Карпенка-Карого, однак наближаючись до пішохідного переходу, він порушив ПДР та допустив наїзд на пішохода, котрий переходив дорогу.



В результаті ДТП чоловік отримав важкі тілесні ушкодження, серед яких важка відкрита черепно-мозкова травма та переломи ребер.



Обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Зауважимо, що потерпілий не мав жодних претензій до обвинуваченого та просив суд суворо його не карати.



Отож, суд визнав винним водія Renault та призначив покарання у виді позбавлення волі на 3 роки 6 місяців, однак на підставі ст. 75,76 звільнив від призначеного покарання, якщо протягом півтора року він не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Луцька отримав умовний термін за те, що збив пішохода на переході.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 вересня, – пишуть Волинські Новини Так, під час судового засідання вдалося встановити, що 18 грудня 2017 року обвинувачений рухався автомобілем Renault Trafic по вулиці Карпенка-Карого, однак наближаючись до пішохідного переходу, він порушив ПДР та допустив наїзд на пішохода, котрий переходив дорогу.В результаті ДТП чоловік отримав важкі тілесні ушкодження, серед яких важка відкрита черепно-мозкова травма та переломи ребер.Обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Зауважимо, що потерпілий не мав жодних претензій до обвинуваченого та просив суд суворо його не карати.Отож, суд визнав винним водія Renault та призначив покарання у виді позбавлення волі на 3 роки 6 місяців, однак на підставі ст. 75,76 звільнив від призначеного покарання, якщо протягом півтора року він не вчинить нового злочину.

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