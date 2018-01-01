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Курс валют у Луцьку на 19 вересня

Курс валют у Луцьку на 19 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.858, а продаж - 28.217.

Євро при купівлі становить - 32.425, при продажу - 33.072.

Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.426.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.120, продаж - 7.720.

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Теги: курс валют, Луцьк
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