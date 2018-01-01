У Ковелі п'яний водій скоїв аварію. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



19 вересня в Ковелі патрульні прибули на виклик про ДТП.



На місці пригоди встановили, що водій Opel має ознаки сп'яніння. З'ясували, що йому передав керування власник транспортного засобу - також з ознаками сп'яніння.



На обох чоловіків оформили необхідні адмінматеріали, у тому числі, за ст. 130 КУпАП на кожного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі нетверезий водій Opel скоїв ДТП.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.19 вересня в Ковелі патрульні прибули на виклик про ДТП.На місці пригоди встановили, що водій Opel має ознаки сп'яніння. З'ясували, що йому передав керування власник транспортного засобу - також з ознаками сп'яніння.На обох чоловіків оформили необхідні адмінматеріали, у тому числі, за ст. 130 КУпАП на кожного.

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