Волинянин змайстрував унікальну пасіку на колесах

Володимир Кіналь займається бджолярством.



Про це пише газета



"Пригадую, мій рідний дядько так умів ладнати з цими божими комахами, що ходив біля них зовсім без захисного костюма, не користувався навіть спеціальним димарчиком. Візьме сигаретного бичка в губи, відкриє вулик і дмухає на комашню, збиває з пантелику. Вона й не кусається, — розповідає пан Володимир.

Розповів, що свій перший саморобний вулик добре пам'ятає. Робив його із соснових дощок, лапи дубові прилаштував, щоб не гнили, у середину давав більш м’які породи.



До слова, чи не кожне технічне приладдя у господарстві чоловіка виготовлене його вмілими руками: корморізка, млинок, деревообробний верстат і багато іншого.



Тому не дивно, що нині, всього за кілька метрів від оселі, в невеличкому садочку, майстер уже розмістив цілий «квартал» вуликів і від весни аж до пізньої осені там працює ціла "медова фабрика".



Аби холодної зимової пори його бджілки не мерзли у вуликах пасічник провів для них опалення.



"Взимку обігріваю їх електричними «батареями». Взяв вольфрамові спіралі, наче у фені, розмістив між двома листами шиферу, все це зацементував, попередньо вивівши контакти. Трохи переробив силову установку, аби напруга подавалася у 12 вольт, а сила струму при цьому зберігалася велика...Ви бачили б, скільки подиву було в дітей, коли я вперше проїхався вулицями села зі своїми розмальованими вуликами. Думали, що цирк приїхав", — пояснює нюанси господар, який раніше працював у школі лаборантом у фізичному та хімічному кабінетах, а також ремонтував електроніку.



Однак на цьому Володимир вирішив не зупинятися і вигадав новий спосіб збору солодкого продукту. Він самотужки змайстрував невелику мобільну пасіку на колесах і тепер мандрує довколишніми квітучими полями, лісами та садами в пошуках нектару для бджіл.



Пасіка на колесах і справді диво, що сьогодні дає бджоляреві змогу не обмежуватись прибудинковою територією, а мати різноманітну кормову базу, обирати місце збору там, де потужніше цвітіння.

А ще в цій хатинці можна полежати і отримати заряд бадьорості та здоров’я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад двадцять років житель села Ворокомле Камінь-Каширського районузаймається бджолярством.Про це пише газета Волинь-нова "Пригадую, мій рідний дядько так умів ладнати з цими божими комахами, що ходив біля них зовсім без захисного костюма, не користувався навіть спеціальним димарчиком. Візьме сигаретного бичка в губи, відкриє вулик і дмухає на комашню, збиває з пантелику. Вона й не кусається, — розповідає пан Володимир.Розповів, що свій перший саморобний вулик добре пам'ятає. Робив його із соснових дощок, лапи дубові прилаштував, щоб не гнили, у середину давав більш м’які породи.До слова, чи не кожне технічне приладдя у господарстві чоловіка виготовлене його вмілими руками: корморізка, млинок, деревообробний верстат і багато іншого.Тому не дивно, що нині, всього за кілька метрів від оселі, в невеличкому садочку, майстер уже розмістив цілий «квартал» вуликів і від весни аж до пізньої осені там працює ціла "медова фабрика".Аби холодної зимової пори його бджілки не мерзли у вуликах пасічник провів для них опалення."Взимку обігріваю їх електричними «батареями». Взяв вольфрамові спіралі, наче у фені, розмістив між двома листами шиферу, все це зацементував, попередньо вивівши контакти. Трохи переробив силову установку, аби напруга подавалася у 12 вольт, а сила струму при цьому зберігалася велика...Ви бачили б, скільки подиву було в дітей, коли я вперше проїхався вулицями села зі своїми розмальованими вуликами. Думали, що цирк приїхав", — пояснює нюанси господар, який раніше працював у школі лаборантом у фізичному та хімічному кабінетах, а також ремонтував електроніку.Однак на цьому Володимир вирішив не зупинятися і вигадав новий спосіб збору солодкого продукту. Він самотужки змайстрував невелику мобільну пасіку на колесах і тепер мандрує довколишніми квітучими полями, лісами та садами в пошуках нектару для бджіл.Пасіка на колесах і справді диво, що сьогодні дає бджоляреві змогу не обмежуватись прибудинковою територією, а мати різноманітну кормову базу, обирати місце збору там, де потужніше цвітіння.А ще в цій хатинці можна полежати і отримати заряд бадьорості та здоров’я.

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