У Луцьку демонтують парник
Сьогодні, 12:25
У Луцьку на вулиці Дубнівській, 113 знесуть парник.
Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що конструкція розташована без необхідних документів.
«Цей парник знаходиться на землі комунальної власності і люди там почали хто що хоче вирощувати: хто овочі, хто квіти», - зауважила вона.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що конструкція розташована без необхідних документів.
«Цей парник знаходиться на землі комунальної власності і люди там почали хто що хоче вирощувати: хто овочі, хто квіти», - зауважила вона.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині п'яний чоловік посеред вулиці викрав автовишку
Сьогодні, 12:44
Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків»
Сьогодні, 12:38
Поліція спіймала волинянина, який викрав автівку
Сьогодні, 12:25
У Луцьку демонтують парник
Сьогодні, 12:25
Луцьких машрутчиків не карають за вимкнені GPS
Сьогодні, 12:22