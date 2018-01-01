У Луцьку демонтують парник





Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.



Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що конструкція розташована без необхідних документів.



«Цей парник знаходиться на землі комунальної власності і люди там почали хто що хоче вирощувати: хто овочі, хто квіти», - зауважила вона.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Дубнівській, 113 знесуть парник.Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту муніципальної вартиповідомила, що конструкція розташована без необхідних документів.«Цей парник знаходиться на землі комунальної власності і люди там почали хто що хоче вирощувати: хто овочі, хто квіти», - зауважила вона.

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