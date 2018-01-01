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У Луцьку демонтують парник

У Луцьку демонтують парник
У Луцьку на вулиці Дубнівській, 113 знесуть парник.

Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що конструкція розташована без необхідних документів.

«Цей парник знаходиться на землі комунальної власності і люди там почали хто що хоче вирощувати: хто овочі, хто квіти», - зауважила вона.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: парник, Луцьк, демонтаж
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