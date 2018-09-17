«Якщо ціна на газ має бути ринковою, то зарплати теж мають бути такими», – Ігор Лапін





«Те, що підняття ціни на газ буде зумовлене вимогою МВФ – так», – повідомив народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу Прямий, передає



Ігор Лапін зазначив, що захист населення через субсидії є і він діє.



«Я підняв деякі статистичні питання. В Україні у 2017 році було 5 млн 764 тис субсидіантів. У 2018 році 3 млн 084 тис. це за рахунок того, що давайте говорити реальні речі – захист для тих хто не може платити працює, – сказав народний депутат, – заробітчани їдуть працювати до Польщі, так само як поляки їхали до Великобританії. Але українські заробітчани потім вкладають ті гроші в Україну – купують квартири. Люди заробляють і вкладають в свою державу. Значать вони вірять в неї», – зазначив нардеп.



«Звичайно, я вважаю, що ціна на газ є неадекватна в контексті заробітків наших людей. І якщо говорити про те, що нам потрібно міняти, то це не «плясати» навколо ціни на газ а «плясати» навколо того, щоб створювати більше робочих місць. Наголошую, якщо ціна на газ має бути ринкова, то я за те, щоб заробітні плати в Україні також були ринкові. Але ж де їх взяти, – сказав народний обранець, – якшо говорити про український газ, то хіба бізнесмен який добуває газ в україні буде продавати його за 2 грн? чи повезе на міжнародний хап продавати по ринковій ціні?», – заявив Ігор Лапін.



«Нам треба боротися за підвищення заробітних плат, а не думати як субсидіями компенсувати це», – підсумував нардеп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні підвищать ціну на газ. Проте на скільки буде піднята ціна, ще не відомо. Інформація активно обговорюється в різних середовищах. Зокрема, актуальне питання щодо спроможності населення платити за газ.«Те, що підняття ціни на газ буде зумовлене вимогою МВФ – так», – повідомив народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу Прямий, передає ВАР Ігор Лапін зазначив, що захист населення через субсидії є і він діє.«Я підняв деякі статистичні питання. В Україні у 2017 році було 5 млн 764 тис субсидіантів. У 2018 році 3 млн 084 тис. це за рахунок того, що давайте говорити реальні речі – захист для тих хто не може платити працює, – сказав народний депутат, – заробітчани їдуть працювати до Польщі, так само як поляки їхали до Великобританії. Але українські заробітчани потім вкладають ті гроші в Україну – купують квартири. Люди заробляють і вкладають в свою державу. Значать вони вірять в неї», – зазначив нардеп.«Звичайно, я вважаю, що ціна на газ є неадекватна в контексті заробітків наших людей. І якщо говорити про те, що нам потрібно міняти, то це не «плясати» навколо ціни на газ а «плясати» навколо того, щоб створювати більше робочих місць. Наголошую, якщо ціна на газ має бути ринкова, то я за те, щоб заробітні плати в Україні також були ринкові. Але ж де їх взяти, – сказав народний обранець, – якшо говорити про український газ, то хіба бізнесмен який добуває газ в україні буде продавати його за 2 грн? чи повезе на міжнародний хап продавати по ринковій ціні?», – заявив Ігор Лапін.«Нам треба боротися за підвищення заробітних плат, а не думати як субсидіями компенсувати це», – підсумував нардеп.

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