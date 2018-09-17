«Якщо ціна на газ має бути ринковою, то зарплати теж мають бути такими», – Ігор Лапін
Сьогодні, 10:31
В Україні підвищать ціну на газ. Проте на скільки буде піднята ціна, ще не відомо. Інформація активно обговорюється в різних середовищах. Зокрема, актуальне питання щодо спроможності населення платити за газ.
«Те, що підняття ціни на газ буде зумовлене вимогою МВФ – так», – повідомив народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу Прямий, передає ВАР.
Ігор Лапін зазначив, що захист населення через субсидії є і він діє.
«Я підняв деякі статистичні питання. В Україні у 2017 році було 5 млн 764 тис субсидіантів. У 2018 році 3 млн 084 тис. це за рахунок того, що давайте говорити реальні речі – захист для тих хто не може платити працює, – сказав народний депутат, – заробітчани їдуть працювати до Польщі, так само як поляки їхали до Великобританії. Але українські заробітчани потім вкладають ті гроші в Україну – купують квартири. Люди заробляють і вкладають в свою державу. Значать вони вірять в неї», – зазначив нардеп.
«Звичайно, я вважаю, що ціна на газ є неадекватна в контексті заробітків наших людей. І якщо говорити про те, що нам потрібно міняти, то це не «плясати» навколо ціни на газ а «плясати» навколо того, щоб створювати більше робочих місць. Наголошую, якщо ціна на газ має бути ринкова, то я за те, щоб заробітні плати в Україні також були ринкові. Але ж де їх взяти, – сказав народний обранець, – якшо говорити про український газ, то хіба бізнесмен який добуває газ в україні буде продавати його за 2 грн? чи повезе на міжнародний хап продавати по ринковій ціні?», – заявив Ігор Лапін.
«Нам треба боротися за підвищення заробітних плат, а не думати як субсидіями компенсувати це», – підсумував нардеп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«Те, що підняття ціни на газ буде зумовлене вимогою МВФ – так», – повідомив народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу Прямий, передає ВАР.
Ігор Лапін зазначив, що захист населення через субсидії є і він діє.
«Я підняв деякі статистичні питання. В Україні у 2017 році було 5 млн 764 тис субсидіантів. У 2018 році 3 млн 084 тис. це за рахунок того, що давайте говорити реальні речі – захист для тих хто не може платити працює, – сказав народний депутат, – заробітчани їдуть працювати до Польщі, так само як поляки їхали до Великобританії. Але українські заробітчани потім вкладають ті гроші в Україну – купують квартири. Люди заробляють і вкладають в свою державу. Значать вони вірять в неї», – зазначив нардеп.
«Звичайно, я вважаю, що ціна на газ є неадекватна в контексті заробітків наших людей. І якщо говорити про те, що нам потрібно міняти, то це не «плясати» навколо ціни на газ а «плясати» навколо того, щоб створювати більше робочих місць. Наголошую, якщо ціна на газ має бути ринкова, то я за те, щоб заробітні плати в Україні також були ринкові. Але ж де їх взяти, – сказав народний обранець, – якшо говорити про український газ, то хіба бізнесмен який добуває газ в україні буде продавати його за 2 грн? чи повезе на міжнародний хап продавати по ринковій ціні?», – заявив Ігор Лапін.
«Нам треба боротися за підвищення заробітних плат, а не думати як субсидіями компенсувати це», – підсумував нардеп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
«Якщо ціна на газ має бути ринковою, то зарплати теж мають бути такими», – Ігор Лапін
Сьогодні, 10:31
Волинянин змайстрував унікальну пасіку на колесах
Сьогодні, 10:28
У дворах Луцька знесуть десяток парканів
Сьогодні, 10:24
"Але українські заробітчани потім вкладають ті гроші в Україну – купують квартири." А от потім ті хто купив квартири, повертаються, роботи то тут в нас немає і подають документи на субсидію... Наведіть лад! Скільки крутитесь, викручуєтесь і нічого толком не можуть зробити! Чому на заході прості люди не переймаються цими питаннями і без субсидій живуть, а в нас що за бардак?!