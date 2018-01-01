У Луцьку просять «прикрутити» вуличну рекламу, яка волає на весь проспект

У Луцьку мешканці проспекті Президента Грушевського скаржаться на занадто гучну звукову рекламу.Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомуповідомив, що до нього неодноразово зверталися мешканці Грушевського зі скаргами.«Там звукова реклама звучить на дикому рівні, вона волає. Мешканці будинків знають, що продається у центрі, де продається холодильник та інше», - зауважив він.Відтак, Ігор Алєксєєв попросив або «прикрутити» звук, або ж взагалі відмінити такий вид реклами. Це питання пообіцяли вирішити.