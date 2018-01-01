У Луцьку просять «прикрутити» вуличну рекламу, яка волає на весь проспект
Сьогодні, 10:53
У Луцьку мешканці проспекті Президента Грушевського скаржаться на занадто гучну звукову рекламу.
Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алєксєєв повідомив, що до нього неодноразово зверталися мешканці Грушевського зі скаргами.
«Там звукова реклама звучить на дикому рівні, вона волає. Мешканці будинків знають, що продається у центрі, де продається холодильник та інше», - зауважив він.
Відтак, Ігор Алєксєєв попросив або «прикрутити» звук, або ж взагалі відмінити такий вид реклами. Це питання пообіцяли вирішити.
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Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Член виконкому Ігор Алєксєєв повідомив, що до нього неодноразово зверталися мешканці Грушевського зі скаргами.
«Там звукова реклама звучить на дикому рівні, вона волає. Мешканці будинків знають, що продається у центрі, де продається холодильник та інше», - зауважив він.
Відтак, Ігор Алєксєєв попросив або «прикрутити» звук, або ж взагалі відмінити такий вид реклами. Це питання пообіцяли вирішити.
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