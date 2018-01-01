вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять «прикрутити» вуличну рекламу, яка волає на весь проспект

У Луцьку просять «прикрутити» вуличну рекламу, яка волає на весь проспект
У Луцьку мешканці проспекті Президента Грушевського скаржаться на занадто гучну звукову рекламу.

Про це йшлося у середу, 19 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.

Член виконкому Ігор Алєксєєв повідомив, що до нього неодноразово зверталися мешканці Грушевського зі скаргами.

«Там звукова реклама звучить на дикому рівні, вона волає. Мешканці будинків знають, що продається у центрі, де продається холодильник та інше», - зауважив він.

Відтак, Ігор Алєксєєв попросив або «прикрутити» звук, або ж взагалі відмінити такий вид реклами. Це питання пообіцяли вирішити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: реклама, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 11:11
У місті на Волині скаржаться на «лежачих поліцейських»
Сьогодні, 11:01
У Луцьку просять «прикрутити» вуличну рекламу, яка волає на весь проспект
Сьогодні, 10:53
Скандальній підприємиці дозволили встановити павільйон у луцькому парку
Сьогодні, 10:47
У Луцьку затвердили журі конкурсу на кращу концепцію облаштування Старого міста
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
У Луцьку дозволили поставити рекламу на газонах, бо «це вимагав магазин» У Луцьку дозволили поставити рекламу на газонах, бо «це вимагав магазин»
05 вересень, 11:35
У Луцьку не дозволити встановити рекламу на газонах У Луцьку не дозволити встановити рекламу на газонах
04 липень, 15:13
Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО Біля дитячої лікарні Луцька — реклама наркотиків. ФОТО
04 червень, 13:33
У Луцьку відмовились демонтувати незаконну рекламу У Луцьку відмовились демонтувати незаконну рекламу
18 травень, 16:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 11:11
 0
У місті на Волині скаржаться на «лежачих поліцейських»
Сьогодні, 11:01
 0
У Луцьку просять «прикрутити» вуличну рекламу, яка волає на весь проспект
Сьогодні, 10:53
 0
Скандальній підприємиці дозволили встановити павільйон у луцькому парку
Сьогодні, 10:47
 0
У Луцьку затвердили журі конкурсу на кращу концепцію облаштування Старого міста
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8