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У місті на Волині скаржаться на «лежачих поліцейських»

У місті на Волині скаржаться на «лежачих поліцейських»
У Ківерцях місцеві мешканці скаржаться на «лежачих поліцейських» на вулиці Козацькій.

Про це пише Район.Ківерці.

«Недавно я тішився, що по вулиці Козацькій зробили хоч якийсь ремонт. Принаймні по ямах вже трюхикати не доведеться, – думав я. Але ото на днях я вирішив по ній проїхатись, і мусив весело скакати гопки по «лежачих поліцейських», яких я нарахував аж вісім.

Вісім! На такий коротенький відрізок від Залізничної до Луцької, тобто всього лиш на 320 метрів», – написав Олег Вілігурський у соцмережі.

Ківерчанин зауважує, що «лежачі поліцейські» належного маркування, не оснащені супровідними дорожніми знаками і, ймовірно, встановлені без узгодження з органами місцевої влади.

«А зроблені ці дорожні елементи, між іншим, неабияк: від краю до краю дороги (так, щоб навіть велосипед без підскоку не прошмигнув), вкопані бордюри, які вже були у використанні. Так що на вулиці Козацькій автівки танцюватимуть справжній козацький гопак. Думаю, ідею варто взяти на озброєння і мешканцям інших вулиці, зокрема Київської, Чкалова, Шевченка... Перетворімо їх на дитячі майданчики! Аби лиш дітям було де ганяти м'яча», – резюмує дописувач.

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Теги: Ківерці, проблема, лежачі
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Коментарі 1
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Зробили вулиці, а піда** за кермом почали літати по вулиці. Правильно зробили що поклали
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