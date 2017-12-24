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«Котяча» зупинка у Луцьку: як небайдужі підгодовують пухнастиків. ФОТО

«Котяча» зупинка у Луцьку: як небайдужі підгодовують пухнастиків. ФОТО
У Луцьку розповіли про зупинку громадського транспорту, яку облюбували коти.

Про це та про небайдужість містян розповів журналіст Мирослав Ватащук.

"Є в Луцьку «котяча» зупинка громадського транспорту. Біля першої автостанції і ТЦ «Варшавський». Колись господарем на тій зупинці був матьорий котЕ, якого підгодовували добросерді продавщиці крамнички на зупинці. Сидів той котяра на лавочці і лінивим хазяйським оком споглядав за круговертю, метушнею навкруги", - йдеться у дописі.

Як пише Мирослав, нині котів побільшало.

"Я нарахував щонайменше 9. Відвідувачі ТЦ, працівники магазинчику, пасажири, які простують на автостанцію чи Варшавський ринок вважають за святе купити корм для котів, які оселилися поруч. У поїлці – свіжа вода. Один знайомий, який якраз видавлював корм для кошаків, сказав: «А чого б не помогти? Я від цієї пачки не збіднію». Недаремно одну рису характеру назвали «людяністю». Саме людяність робить нас людьми", - пише журналіст.

«Котяча» зупинка у Луцьку: як небайдужі підгодовують пухнастиків. ФОТО
«Котяча» зупинка у Луцьку: як небайдужі підгодовують пухнастиків. ФОТО

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Теги: коти, тварини
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