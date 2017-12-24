«Котяча» зупинка у Луцьку: як небайдужі підгодовують пухнастиків. ФОТО

У Луцьку розповіли про зупинку громадського транспорту, яку облюбували коти.Про це та про небайдужість містян розповів журналіст"Є в Луцьку «котяча» зупинка громадського транспорту. Біля першої автостанції і ТЦ «Варшавський». Колись господарем на тій зупинці був матьорий котЕ, якого підгодовували добросерді продавщиці крамнички на зупинці. Сидів той котяра на лавочці і лінивим хазяйським оком споглядав за круговертю, метушнею навкруги", - йдеться у дописі.Як пише Мирослав, нині котів побільшало."Я нарахував щонайменше 9. Відвідувачі ТЦ, працівники магазинчику, пасажири, які простують на автостанцію чи Варшавський ринок вважають за святе купити корм для котів, які оселилися поруч. У поїлці – свіжа вода. Один знайомий, який якраз видавлював корм для кошаків, сказав: «А чого б не помогти? Я від цієї пачки не збіднію». Недаремно одну рису характеру назвали «людяністю». Саме людяність робить нас людьми", - пише журналіст.