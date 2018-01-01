Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 вересня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с.Чесний Хрест: вул.Шевченка



2. 09:00 – 17:00

с.Заброди



Горохівський район



1.с.Смолява 09:00-17:00

с.Смолява:

вул.Колмачівська,

вул.Зеленська



Іваничівський район



1. 9:00-17:00

с.Кропивщина част.



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00 ПП Остапук М.Ю. с.Бузаки, вул.. Шевченка, вул.. Н.Ужвій, вул.. Л.Українки,

2. КТП-156 Л-3, Л-2 10:00 – 17:00 ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Школа, Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, ПП Філюк Г.А., Поштове відділення. с.Гута Боровенська, вул.. Довга Нива, вул..Набережна, вул.. Вижар

3. КТП-108 Л-3, Л-2 10:00 – 17:00 Школа, ФАП, ССТ Сошично с.Олександрія.



Ковельський район



1. ПС №97 «М’ясокомбінат» ІI СШ

(КТП-703, КТП-505) 9:00-17:00 Гаражний кооператив «Промінь»,

ФОП М'якота П. І. м.Ковель, вул.Варшавська, 10а,

вул.Володимирська,135.



Локачинський район



1. КТП-207 Л-2 9:00-17:00 с.Дорогиничі вул.Зелена:населення



місто Луцьк



1. ТП-198 РУ-10 кВ, Т-1

Кап ремонт 9:00-13:00 Онкодиспансер

2. ТП-198 РУ-10 кВ, Т-2

Кап ремонт 13:00-17:00 Онкодиспансер



Луцький район



1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-437 9:00 – 16:00 ДП «Центр сертиф. та експ. нас. і садив матер»

2. ПЛ-10 кВ Л-41-09 від ЛР-269 (КТП-175, 378, 390) 09:00 – 17:00 ФОП Кондратюк В.В, СГТзОВ «Лище» (тракт бригада, КЗС), с. Лище: артсвердловина с.Лище вул.Воз’єднання, Клечанська, Будівельна

с. Воротнів вул. Застав’є 1-6

3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-580 09:00 – 17:00 Релігійна громада Вознесіння (Храм с. Зміїнець) с.Зміїнець вул.Журавлина, Левадна, Ланова, Травнева



Любомльський та Шацький райони



1. КТП-274 9:00-17:00 магазин с Пульмо

2. Л 52-01 9:00-17:00 Санаторій школи магазин Л-52-01

с.Власюки, Заозерне, Згорани,

3. Л 26-07 для ремонта пр10 КТП-182 9:00-17:00 Л-26-07

с.Шацьк: санаторій "Лісова пісня",

с.Затишшя, Гаївка,

с.Піща: Митний пост с.Піща

4. КТП-255 9:00-17:00 с.Світязь вул. Миру Жовтнева

5. КТП-239 9:00-17:00 с.Заозерне



Любешівський район



1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-89 10:00-14:00 адмінприміщення Зарудчівського старостинського округу, бригада, лісопилка ПП “Дружба” с.Зарудчі, вул. Незалежності

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-287 12:00-17:00 побут с.Зарудчі, вул. Л. Українки, Грушевського

3. КТП-192 10:00-17:00 Магазин ФОП Абрамович В.Ф., адмінприміщення Дольської сільської ради, клуб, пошта, радіовузел, побут с.Дольськ, вул. Білоруська



Маневицький район



1. 11:00-18:00 ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с.Калинівка

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-358 10:00-17:00 Маневицька селищна рада (дит. садок № 3), ДП "Маневицька радіологічна лабораторія ", ДП "Маневицьке лісове господарство" (буд.майданчик), ФОП Морозюк В.І. (магазин). смт.Маневичі



місто Нововолинськ



1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2 09:00-17:00 УТОС, ЖКП №1 м.Нововолинськ

вул.Дорогиничівська

вул.Петрова

пров.Новий

вул.Автобусна, 14

2. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-2 09:00-17:00 «Перлина», Приватбанк філія №7, «Стиль», «Курляндія», нотаріус, адвокат, Медцентр «Біокурс» м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 28-34

вул.Миру, 1-7

вул.Кобзаря, 58-62, 51-53





Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена

2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП с.Навіз вул. Журавлинна, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна



Турійський район



1. 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин

2. ПЛ-0,4 кВ

КТП-145

Школа, котельня, насосна, столова, ГРП, Авто містечко- кафе, ФОП Орищук В.П.- торг.повільйон с.м.т.Турійськ вул.Жежків

3. ПЛ-0,4 кВ

КТП-78

09:00-16:30

Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 20 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с.Чесний Хрест: вул.Шевченка2. 09:00 – 17:00с.Заброди1.с.Смолява 09:00-17:00с.Смолява:вул.Колмачівська,вул.Зеленська1. 9:00-17:00с.Кропивщина част.1. 09:00 – 17:00 ПП Остапук М.Ю. с.Бузаки, вул.. Шевченка, вул.. Н.Ужвій, вул.. Л.Українки,2. КТП-156 Л-3, Л-2 10:00 – 17:00 ПП Кузьмич Л.В., ПП Кузьмич Л.О., ПП Придатко Л.П., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Школа, Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, ПП Філюк Г.А., Поштове відділення. с.Гута Боровенська, вул.. Довга Нива, вул..Набережна, вул.. Вижар3. КТП-108 Л-3, Л-2 10:00 – 17:00 Школа, ФАП, ССТ Сошично с.Олександрія.1. ПС №97 «М’ясокомбінат» ІI СШ(КТП-703, КТП-505) 9:00-17:00 Гаражний кооператив «Промінь»,ФОП М'якота П. І. м.Ковель, вул.Варшавська, 10а,вул.Володимирська,135.1. КТП-207 Л-2 9:00-17:00 с.Дорогиничі вул.Зелена:населення1. ТП-198 РУ-10 кВ, Т-1Кап ремонт 9:00-13:00 Онкодиспансер2. ТП-198 РУ-10 кВ, Т-2Кап ремонт 13:00-17:00 Онкодиспансер1. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-437 9:00 – 16:00 ДП «Центр сертиф. та експ. нас. і садив матер»2. ПЛ-10 кВ Л-41-09 від ЛР-269 (КТП-175, 378, 390) 09:00 – 17:00 ФОП Кондратюк В.В, СГТзОВ «Лище» (тракт бригада, КЗС), с. Лище: артсвердловина с.Лище вул.Воз’єднання, Клечанська, Будівельнас. Воротнів вул. Застав’є 1-63. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-580 09:00 – 17:00 Релігійна громада Вознесіння (Храм с. Зміїнець) с.Зміїнець вул.Журавлина, Левадна, Ланова, Травнева1. КТП-274 9:00-17:00 магазин с Пульмо2. Л 52-01 9:00-17:00 Санаторій школи магазин Л-52-01с.Власюки, Заозерне, Згорани,3. Л 26-07 для ремонта пр10 КТП-182 9:00-17:00 Л-26-07с.Шацьк: санаторій "Лісова пісня",с.Затишшя, Гаївка,с.Піща: Митний пост с.Піща4. КТП-255 9:00-17:00 с.Світязь вул. Миру Жовтнева5. КТП-239 9:00-17:00 с.Заозерне1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-89 10:00-14:00 адмінприміщення Зарудчівського старостинського округу, бригада, лісопилка ПП “Дружба” с.Зарудчі, вул. Незалежності2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-287 12:00-17:00 побут с.Зарудчі, вул. Л. Українки, Грушевського3. КТП-192 10:00-17:00 Магазин ФОП Абрамович В.Ф., адмінприміщення Дольської сільської ради, клуб, пошта, радіовузел, побут с.Дольськ, вул. Білоруська1. 11:00-18:00 ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт). с.Калинівка2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-358 10:00-17:00 Маневицька селищна рада (дит. садок № 3), ДП "Маневицька радіологічна лабораторія ", ДП "Маневицьке лісове господарство" (буд.майданчик), ФОП Морозюк В.І. (магазин). смт.Маневичі1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2 09:00-17:00 УТОС, ЖКП №1 м.Нововолинськвул.Дорогиничівськавул.Петровапров.Новийвул.Автобусна, 142. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-2 09:00-17:00 «Перлина», Приватбанк філія №7, «Стиль», «Курляндія», нотаріус, адвокат, Медцентр «Біокурс» м.Нововолинськб-р Шевченка, 28-34вул.Миру, 1-7вул.Кобзаря, 58-62, 51-531. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена2. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-418 9:00-17:00 с.Вічині школа. с.Вічині вул. Центральна, Шкільна, Ветеранів, Ранкова.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазин, магазин-бар, ГРП с.Навіз вул. Журавлинна, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна1. 09:00-16:30 Овлочинська с/р- дит.садок, ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня с.Овлочин2. ПЛ-0,4 кВКТП-145Школа, котельня, насосна, столова, ГРП, Авто містечко- кафе, ФОП Орищук В.П.- торг.повільйон с.м.т.Турійськ вул.Жежків3. ПЛ-0,4 кВКТП-7809:00-16:30Ружинська с/р – клуб, церква, ФОП Токар Н.В.- торг.кіоск с.Ружин

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