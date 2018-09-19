У Києві мітингують власники авто на єврономерах
Сьогодні, 11:33
У Києві під Кабінетом міністрів проходить мітинг водіїв автомобілів з єврономерами.
Причиною збору активістів стало засідання Кабміну, на якому вноситимуть правки в два законопроекти №8487 і №8488, які дозволять розмитнити їхні автомобілі та знизити податкове навантаження при ввезенні усіх уживаних іномарок до країни, - пишуть Факти.
Акція протесту триватиме орієнтовно до 16-19 години. Повністю перекривати урядовий квартал водії не збираються.
Біля будівлі уряду знаходиться близько 400 активістів.
Через мітинг власників автомобілів на єврономерах затруднено проїзд по вулиці Михайла Грушевського, на Європейській площі, а також частково тягнеться Хрещатик в сторону Європейської площі.
Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Причиною збору активістів стало засідання Кабміну, на якому вноситимуть правки в два законопроекти №8487 і №8488, які дозволять розмитнити їхні автомобілі та знизити податкове навантаження при ввезенні усіх уживаних іномарок до країни, - пишуть Факти.
Акція протесту триватиме орієнтовно до 16-19 години. Повністю перекривати урядовий квартал водії не збираються.
Біля будівлі уряду знаходиться близько 400 активістів.
Через мітинг власників автомобілів на єврономерах затруднено проїзд по вулиці Михайла Грушевського, на Європейській площі, а також частково тягнеться Хрещатик в сторону Європейської площі.
Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Мітингувальники перекрили дорогу Київ-Ковель
Сьогодні, 11:43
У Луцьку сформулюють стратегічні цілі для розвитку міста
Сьогодні, 11:40
У Києві мітингують власники авто на єврономерах
Сьогодні, 11:33
Під Луцьком будують житло нового типу. ФОТО*
Сьогодні, 11:24