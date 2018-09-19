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У Києві мітингують власники авто на єврономерах

У Києві мітингують власники авто на єврономерах
У Києві під Кабінетом міністрів проходить мітинг водіїв автомобілів з єврономерами.

Причиною збору активістів стало засідання Кабміну, на якому вноситимуть правки в два законопроекти №8487 і №8488, які дозволять розмитнити їхні автомобілі та знизити податкове навантаження при ввезенні усіх уживаних іномарок до країни, - пишуть Факти.

Акція протесту триватиме орієнтовно до 16-19 години. Повністю перекривати урядовий квартал водії не збираються.

Біля будівлі уряду знаходиться близько 400 активістів.

Через мітинг власників автомобілів на єврономерах затруднено проїзд по вулиці Михайла Грушевського, на Європейській площі, а також частково тягнеться Хрещатик в сторону Європейської площі.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня підтримала в першому читанні законопроект щодо зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах.

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Теги: мітинг, єврономери, Київ
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