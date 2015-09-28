У Луцьку сформулюють стратегічні цілі для розвитку міста

У Луцьку міркують над стратегічними цілями розвитку міста до 2030 року.Про це стало відомо 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту економічної політикирозповів, що наразі сформулювали 3 основні напрямки розвитку міста.Йдеться про створення умов для розвитку економіки та інновацій розвиток інновацій, застосування місцевого потенціалу для розвитку інклюзивної інфраструктур сучасного міста та забезпечення координації дій у рамках децентралізації щодо міжнародної співпраці для укладання міжнародних відносин.Натомість депутатзауважив, що цілі озвучені дуже загально. Відтак, треба ще попрацювати над проектом, відкинути цілі, які можна припасувати до будь-якого міста, та обрати такі, які б найкраще підходили для Луцька.«Те, що ви вносите, немає сенсу навіть виносити на сесію та голосувати», - додав Данильчук.«Можливо, як цілі це виглядає непогано, але як цілі для держави на дуже довгий період. Ми маємо їх звузити, взяти на себе відповідальність та обрати вектор, по якому буде рухатися місто, бо зараз це просто виглядає – за все хороше та проти всього поганого», - додав депутат. Тому він запропонував дійсно конкретизувати цілі, попрацювати у спеціальних комісіях, обговорити питання із громадськістю.Опісля Данильчук додав, що конкретніше сформулювати цілі можна як забезпечення стійкого економічного зростання, підвищення якості міського середовища та розширення меж міста.«Це три основні речі, які, на мою думку, необхідні для подальшого розвитку міста», - зауважив Данильчук.Шляхтич також запропонував ввести питання енергозбереження, але дещо конкретніше - порахувати, скільки будинків можна утеплити до 2030 року, обрахувати у скільки кошти це обійдеться.Зрештою, Озіновичу доручили допрацювати питання. Депутатам Луцькради запропонують надіслати у департаменту свої конкретні пропозиції. Відтак, їх згодом розглянуть на засіданні комісії та проголосують почергово. Окрім того, питання, щодо затвердження цілей знімуть із розгляду наступної сесії Луцькради, аби згодом розглядати краще опрацьований проект.