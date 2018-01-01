Діти отруїлись невідомою речовиною, - медики про смертельний випадок на Волині
Сьогодні, 11:53
Медики розповіли деталі страшного інциденту, що стався у Камінь-Каширському районі.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, у виклику, який надійшов до медиців літня жінка повідомила про те, що її внуки отруїлись продуктами харчування.
Зі слів бабусі, у дітей з середини дня - блювота і пронос, проте швидку вона викликала тільки о 21 годині.
До місця виклику фельдшерська бригада доїхала за 17 хв. Та на момент приїзду одна дитина з чотирьох була вже без свідомості.
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"Фельдшер, оглянувши дітей прийшла, до висновку: наявні симптоми свідчать про отруєння, але не харчове….. Залишившись без нагляду діти отруїлись невідомою речовиною", - йдеться у повідомленні.
Дітям надали екстрену медична допомога на місці виклику, для подальшого лікування транспортовано до лікувального закладу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Стало відомо про стан ще однієї дитини, яка отруїлася на Волині
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, у виклику, який надійшов до медиців літня жінка повідомила про те, що її внуки отруїлись продуктами харчування.
Зі слів бабусі, у дітей з середини дня - блювота і пронос, проте швидку вона викликала тільки о 21 годині.
До місця виклику фельдшерська бригада доїхала за 17 хв. Та на момент приїзду одна дитина з чотирьох була вже без свідомості.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Померла дитина, яка отруїлася у селі на Волині
"Фельдшер, оглянувши дітей прийшла, до висновку: наявні симптоми свідчать про отруєння, але не харчове….. Залишившись без нагляду діти отруїлись невідомою речовиною", - йдеться у повідомленні.
Дітям надали екстрену медична допомога на місці виклику, для подальшого лікування транспортовано до лікувального закладу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Стало відомо про стан ще однієї дитини, яка отруїлася на Волині
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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