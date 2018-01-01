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Діти отруїлись невідомою речовиною, - медики про смертельний випадок на Волині

Діти отруїлись невідомою речовиною, - медики про смертельний випадок на Волині
Медики розповіли деталі страшного інциденту, що стався у Камінь-Каширському районі.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, у виклику, який надійшов до медиців літня жінка повідомила про те, що її внуки отруїлись продуктами харчування.

Зі слів бабусі, у дітей з середини дня - блювота і пронос, проте швидку вона викликала тільки о 21 годині.

До місця виклику фельдшерська бригада доїхала за 17 хв. Та на момент приїзду одна дитина з чотирьох була вже без свідомості.

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"Фельдшер, оглянувши дітей прийшла, до висновку: наявні симптоми свідчать про отруєння, але не харчове….. Залишившись без нагляду діти отруїлись невідомою речовиною", - йдеться у повідомленні.

Дітям надали екстрену медична допомога на місці виклику, для подальшого лікування транспортовано до лікувального закладу.

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Теги: отруєння, діти, Волинь
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