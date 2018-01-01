вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Жгучая брюнетка» в шкіряній спідниці: речниця волинських патрульних пригадала, як виходила заміж

«Жгучая брюнетка» в шкіряній спідниці: речниця волинських патрульних пригадала, як виходила заміж
Речниця волинських патрульних Ольга Бузулук показала світлини зі створення своєї сім'ї. Так, сьогодні подружжя відзначає восьму річницю.

Про це Ольга написала на своїй сторінці у Facebook.

"8 років тому я була "жгучей брюнеткой" в шкіряній міні-спідниці, коли розписувалась зі своїм чоловіком Романом у звичайній сільраді, де саме йшов ремонт) Прекрасний був день! Кажуть, за цей період найскладніше вже пережито..) Сподіваємось, так і є) В міні-спідницю ще поміщаюсь, а що ж робити з волоссям - ще думаю.." - написала Ольга.

«Жгучая брюнетка» в шкіряній спідниці: речниця волинських патрульних пригадала, як виходила заміж
«Жгучая брюнетка» в шкіряній спідниці: речниця волинських патрульних пригадала, як виходила заміж

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ольга Бузулук, весілля, річниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А вкотре Оля виходила заміж? На фото - це вперше, чи вдруге?
Відповісти
Вибір редактора
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Члени луцького виконкому посперечалися через медовуху
Сьогодні, 12:16
Луцький транспорт планують перевести на безготівкові розрахунки
Сьогодні, 12:15
«Жгучая брюнетка» в шкіряній спідниці: речниця волинських патрульних пригадала, як виходила заміж
Сьогодні, 12:11
У школі Дніпра першокласник випав з вікна
Сьогодні, 12:10
Повідомили, на скільки вистачить грошей для луцьких освітян
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
Люблю тебе ще більше, – луцька ведуча зворушливо привітала коханого з першою річницею весілля Люблю тебе ще більше, – луцька ведуча зворушливо привітала коханого з першою річницею весілля
10 вересень, 14:25
У ресторані на Рівненщині волиняни потруїлися через сальмонельоз в офіціанта У ресторані на Рівненщині волиняни потруїлися через сальмонельоз в офіціанта
18 вересень, 10:53
Волинський телеведучий побрався зі співачкою. ФОТО. ВІДЕО Волинський телеведучий побрався зі співачкою. ФОТО. ВІДЕО
17 вересень, 12:10
Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО
17 вересень, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять розібратися з перевізником, який «здер» 5 гривень з учнів
Сьогодні, 12:54
 0
У Луцьку розберуться з перевізником, який «дере» з дітей повну вартість проїзду
Сьогодні, 12:53
 0
На Волині п'яний чоловік посеред вулиці викрав автовишку
Сьогодні, 12:44
 0
Повідомили, скільки у Луцьку «транспортних пільговиків»
Сьогодні, 12:38
 0
У Луцьку демонтують парник
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8