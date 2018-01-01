«Жгучая брюнетка» в шкіряній спідниці: речниця волинських патрульних пригадала, як виходила заміж

Речниця волинських патрульнихпоказала світлини зі створення своєї сім'ї. Так, сьогодні подружжя відзначає восьму річницю.Про це Ольга написала на своїй сторінці у Facebook."8 років тому я була "жгучей брюнеткой" в шкіряній міні-спідниці, коли розписувалась зі своїм чоловіком Романом у звичайній сільраді, де саме йшов ремонт) Прекрасний був день! Кажуть, за цей період найскладніше вже пережито..) Сподіваємось, так і є) В міні-спідницю ще поміщаюсь, а що ж робити з волоссям - ще думаю.." - написала Ольга.