«Жгучая брюнетка» в шкіряній спідниці: речниця волинських патрульних пригадала, як виходила заміж
Сьогодні, 12:11
Речниця волинських патрульних Ольга Бузулук показала світлини зі створення своєї сім'ї. Так, сьогодні подружжя відзначає восьму річницю.
Про це Ольга написала на своїй сторінці у Facebook.
"8 років тому я була "жгучей брюнеткой" в шкіряній міні-спідниці, коли розписувалась зі своїм чоловіком Романом у звичайній сільраді, де саме йшов ремонт) Прекрасний був день! Кажуть, за цей період найскладніше вже пережито..) Сподіваємось, так і є) В міні-спідницю ще поміщаюсь, а що ж робити з волоссям - ще думаю.." - написала Ольга.
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Про це Ольга написала на своїй сторінці у Facebook.
"8 років тому я була "жгучей брюнеткой" в шкіряній міні-спідниці, коли розписувалась зі своїм чоловіком Романом у звичайній сільраді, де саме йшов ремонт) Прекрасний був день! Кажуть, за цей період найскладніше вже пережито..) Сподіваємось, так і є) В міні-спідницю ще поміщаюсь, а що ж робити з волоссям - ще думаю.." - написала Ольга.
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Коментарі 1
А вкотре Оля виходила заміж? На фото - це вперше, чи вдруге?
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«Жгучая брюнетка» в шкіряній спідниці: речниця волинських патрульних пригадала, як виходила заміж
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