Члени луцького виконкому посперечалися через медовуху

Члени виконавчого комітету Луцької міськради дискутували щодо доцільності суборенди приміщення у центрі міста за мізерну суму громадській організації, котра продає продукти бджільницва, зокрема, алкогольні напої.Про це йшлося у середу, 19 вересня.В.о. начальника відділу управління майном міської комунальної власностіпояснив, що приміщення на вулиці Богдана Хмельницького площею 100 «квадратів» орендує громадська організація «Братство бджолярів землі Волинської Ройовий стан», проте вона не має права здійснювати підприємницьку діяльність.«У громадській організації є підприємці, які хочуть проводити комерційну діяльність і взяти в суборенду 8,2 «квадрати». Організація сплачує 1200 гривень у місяць за оренду, і, окрім цього, платитимуть 1244 гривні за оренду 8,2 «квадратів», - розповів посадовець.Натомість член виконкомузауважив, що 1200 гривень за оренду приміщення у центрі міста – надто мало.«Ті самі громадські діячі збираються торгувати алкоголем. Це дуже вигідно для них. Виявляється, громадська організація може взяти в оренду 100 квадратів у центрі Луцька, виокремити 10 «квадратів», подати додаткову заявку на виконком і торгувати собі спиртним, спираючись на законодавство про громадські організації», - відзначив Алєксєєв.засумнівався, що всі 100 «квадратів» використовуються для громадської діяльності.«Там є столи, столики, кожен може взяти собі щось і випити там. Я не проти меду, але проти неправильного використання цього приміщення», - сказав він.В.о. меранагадав, що ГО «Братство бджолярів землі Волинської Ройовий стан» декілька років орендує це приміщення. Колись їх долучили до популяризації бджільництва, щоби вони могли продавати свої вироби, у тому числі й туристам.«У нас є Центр туристичної інформації, де є сувеніри, але є речі, які властиві саме Луцька – вироби бджільництва. Тому вирішили популяризувати туризм і таким чином і у свій час знайшли компромісну формулу. Продукція користується попитом», - повідомив Пустовіт.Своєю чергою, член виконкомузазначив, що підтримує благі наміри щодо популяризації туризму у місті, проте для торгівлі алкоголем площа приміщення має бути не менше 20 метрів квадратних і не під виглядом громадської організації.У підсумку, члени виконкому підтримали проект рішення, однак це питання вивчать детальніше.