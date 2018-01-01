Луцьких машрутчиків не карають за вимкнені GPS

У Луцьку водії маршруток фактично не несуть відповідальності, якщо у їхньому транспорті не працює GPS-трекер.Про це 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів повідомив начальник управління транспорту та зв’язкуА засіданні комісії йшлося про впровадження безготівково розрахунку у луцькому транспорті, запровадження якого візьмуться вже наступного року. За словами Степанова, у валідатори, які мають встановити у транспорті, дозволить контролювати обсяги сплати, а також матимуть функцію відстежування маршруту - можна буде навіть переглянути швидкість руху маршрутки та чи зупинявся транспорт на певній зупинці.Депутатзауважив, що наразі часто трапляються, що у маршрутках відмикають GPS-трекери.Депутат одразу ж відкрив систему «МАК» і продемонстрував – на маршруті №2 та №17 не було жодного транспортного засобу. Тому він поцікавився, чи несуть відповідальність перевізники, та як буде працювати майбутня система валідаторів.«На сьогодні фінансових штрафних санкцій щодо перевізника, що на якомусь транспортному засобі не працює навігація, немає», - відповів Степанов. Однак у майбутньому, при переведенні транспорту на безготівковий проїзд, водії не матимуть доступу до трекера, функцію якого має виконувати валідатор.