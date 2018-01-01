Поліція спіймала волинянина, який викрав автівку
Сьогодні, 12:25
У Володимирі-Волинському чоловік викрав автомобіль.
Автомобіль «ГАЗ -53» зловмисник викрав ввечері, - інформує ГУНП у Волинській області.
Про це поліції повідомив водій викраденої автівки – 60-річний місцевий житель. Транспортний засіб був припаркований на перехресті вулиць Луцької та Олександра Олеся. Правоохоронці встановили, що вантажівку викрав викрав 59-річний житель міста. Викрадений автомобіль вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває.
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Автомобіль «ГАЗ -53» зловмисник викрав ввечері, - інформує ГУНП у Волинській області.
Про це поліції повідомив водій викраденої автівки – 60-річний місцевий житель. Транспортний засіб був припаркований на перехресті вулиць Луцької та Олександра Олеся. Правоохоронці встановили, що вантажівку викрав викрав 59-річний житель міста. Викрадений автомобіль вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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