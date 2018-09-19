На Волині п'яний чоловік посеред вулиці викрав автовишку





Інцидент трапився обідньої пори, 18 вересня на вулиці Олександра Олеся, - пише



Так, водій автовишки, заглушив двигун та вийшов із авто, залишивши ключі від системи запалювання та документи у кабіні.



Цим скористався мешканець цієї ж вулиці 58-річний Олександр Володимирович. Перебуваючи у нетверезому стані, забрався в кабіну, завів двигун та проїхав аж 800 метрів. Після чого спокійно вийшов з машини та пішов додому.



Водій, повернувшись і побачивши, що авто немає на місці автовишки, зателефонував до поліції. Правоохоронці відразу ж вирахували автовикрадача.



За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Скільки доведеться заплатити чоловіку за проїзд в нетверезому вигляді та ще й на чужому автомобілі – вирішить суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському нетверезий чоловік посеред вулиці викрав авто.Інцидент трапився обідньої пори, 18 вересня на вулиці Олександра Олеся, - пише Володимир медіа Так, водій автовишки, заглушив двигун та вийшов із авто, залишивши ключі від системи запалювання та документи у кабіні.Цим скористався мешканець цієї ж вулиці 58-річний Олександр Володимирович. Перебуваючи у нетверезому стані, забрався в кабіну, завів двигун та проїхав аж 800 метрів. Після чого спокійно вийшов з машини та пішов додому.Водій, повернувшись і побачивши, що авто немає на місці автовишки, зателефонував до поліції. Правоохоронці відразу ж вирахували автовикрадача.За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Скільки доведеться заплатити чоловіку за проїзд в нетверезому вигляді та ще й на чужому автомобілі – вирішить суд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію