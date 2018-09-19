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На Волині п'яний чоловік посеред вулиці викрав автовишку

На Волині п'яний чоловік посеред вулиці викрав автовишку
У Володимирі-Волинському нетверезий чоловік посеред вулиці викрав авто.

Інцидент трапився обідньої пори, 18 вересня на вулиці Олександра Олеся, - пише Володимир медіа.

Так, водій автовишки, заглушив двигун та вийшов із авто, залишивши ключі від системи запалювання та документи у кабіні.

Цим скористався мешканець цієї ж вулиці 58-річний Олександр Володимирович. Перебуваючи у нетверезому стані, забрався в кабіну, завів двигун та проїхав аж 800 метрів. Після чого спокійно вийшов з машини та пішов додому.

Водій, повернувшись і побачивши, що авто немає на місці автовишки, зателефонував до поліції. Правоохоронці відразу ж вирахували автовикрадача.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Скільки доведеться заплатити чоловіку за проїзд в нетверезому вигляді та ще й на чужому автомобілі – вирішить суд.

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Теги: автовишка, крадіжка
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