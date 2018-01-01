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У Луцьку просять розібратися з перевізником, який «здер» 5 гривень з учнів

У Луцьку просять розібратися з перевізником, який «здер» 5 гривень з учнів
У Луцьку водій маршруту №251 взяв повну оплату за поїзд із учнів правознавчого ліцею на вулиці Дубнівській, мотивуючи це тим, що не є міським перевізником.

Про це 19 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів повідомив депутат Олександр Кравченко.

За його словами, інцидент трапився вчора, 18 вересня, на маршруті №251.

«Коли в нього в центрі сіли школярі до школи інтернату, пред’явили учнівські, водій змусив оплатити повний проїзд», розповів Кравченко. За його словами, водій мотивував це тим, що маршрут не міський, бо здійснює перевезення із Підгайців для Забороля. Натомість, за словами депутата, цей маршрут фактично «вбив» міський маршрут №30, який курсував між вулицями Володимирською та Львівською.

Тому він попросив очільника міського управління транспорту Володимира Степанова «розбіратися» із перевізником – мовляв, є фото та номер автобуса. Степанов натомість зауважив, що не має таких повноважень, оскільки маршрут не «підкоряється місту». На думку посадовця, вартість таки мала становити 5 гривень.

Проте Кравченка не задовольнила така відповідь – він попросив Степанова звернутися ОДА, аби там роз’яснили ситуацію. Окрім того, прозвучали думки, що якщо у межах міста не хочуть возити дітей за «міськими умовами», то, можливо, і Луцьку не потрібен такий маршрут.

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Теги: маршрутка, діти, перевізник
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