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Врятуймо життя дитині: маленькому лучанину потрібні кошти на лікування

Врятуймо життя дитині: маленькому лучанину потрібні кошти на лікування
Небайдужих волинян просять допомогти 6-річному Дмитру Валецькому, у якого виявили страшну хворобу - рак крові.

Про це на своїй сторінці у facebook написала телеведуча Галина Падалко.

"Сьогодні вночі Діма з мамою виїхали в Білорусію, де буде проходити курс хіміотерапію ціною 20000$ ,наступний курс 60000$,пересадка кісткового мозку 180000$", - йдеться у дописі.

‭Контакти родичів: +380 (66) 430 75 34‬ (мама Оля), ‭+380 (95) 554 23 29‬ (тітка Юля).

Реквізити для благодійників:
Тато : 5168 7573 2919 0351 Валецький Руслан Олександрович
Тітка: 5168 7572 9655 0694 Валецька Юля Леонідівна
МФО банку: 305299
Рахунок одержувача :29244825509100
Мама:
5168 7573 2919 0369 (Валецька Ольга Леонідівна )

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Теги: рак, хвороба, благодійність, Дмитро Валецький
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