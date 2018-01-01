Врятуймо життя дитині: маленькому лучанину потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 13:21
Небайдужих волинян просять допомогти 6-річному Дмитру Валецькому, у якого виявили страшну хворобу - рак крові.
Про це на своїй сторінці у facebook написала телеведуча Галина Падалко.
"Сьогодні вночі Діма з мамою виїхали в Білорусію, де буде проходити курс хіміотерапію ціною 20000$ ,наступний курс 60000$,пересадка кісткового мозку 180000$", - йдеться у дописі.
Контакти родичів: +380 (66) 430 75 34 (мама Оля), +380 (95) 554 23 29 (тітка Юля).
Реквізити для благодійників:
Тато : 5168 7573 2919 0351 Валецький Руслан Олександрович
Тітка: 5168 7572 9655 0694 Валецька Юля Леонідівна
МФО банку: 305299
Рахунок одержувача :29244825509100
Мама:
5168 7573 2919 0369 (Валецька Ольга Леонідівна )
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написала телеведуча Галина Падалко.
"Сьогодні вночі Діма з мамою виїхали в Білорусію, де буде проходити курс хіміотерапію ціною 20000$ ,наступний курс 60000$,пересадка кісткового мозку 180000$", - йдеться у дописі.
Контакти родичів: +380 (66) 430 75 34 (мама Оля), +380 (95) 554 23 29 (тітка Юля).
Реквізити для благодійників:
Тато : 5168 7573 2919 0351 Валецький Руслан Олександрович
Тітка: 5168 7572 9655 0694 Валецька Юля Леонідівна
МФО банку: 305299
Рахунок одержувача :29244825509100
Мама:
5168 7573 2919 0369 (Валецька Ольга Леонідівна )
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Луцькводоканалу» не вистачає 15 млн на запуск нового обладнання
Сьогодні, 13:31
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 13:25
Врятуймо життя дитині: маленькому лучанину потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 13:21
У Луцьку планують скоротити кількість транспортних зупинок
Сьогодні, 13:08