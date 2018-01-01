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Ковельчанка пройшла у наступний етап шоу «Модель XL». ВІДЕО

Ковельчанка пройшла у наступний етап шоу «Модель XL». ВІДЕО
Волинянка Катерина Ващук потрапила у 15-ку учасниць шоу «Модель XL» на каналі 1+1.

Волинянці вдалося випередити суперниць та потрапити в «модельний дім», – пише Перший.

Зокрема учасницям треба було подолати дистанцію із трьома пунктами, на яких дівчата повинні були підібрати собі лук, зробити макіяж, а потім сфотографуватися. Це все потрібно було реалізувати за 4 години. Цікавою деталлю стало те, що дистанцію дівчата повинні були долати на підборах.

Дівчата боролися за кращий наряд, підходящу косметику, а також вигідний кадр.

У результаті судді назвали 15 кращих учасниць, яким вручили кулони від шоу «Модель XL». Серед них – і волинянка Катерина Ващук.

«Катя займається танцями з 6 років. Спершу у неї був тренер, який став для дівчини не просто авторитетом, а справжнім другом. Але після сварки з ним дівчині довелося піти зі студії. Вона заснувала свою танцювальну групу і одразу ж нажила ворога – колишнього вчителя. Найобразливішим для Каті було почути негативні коментарі від нього щодо її фігури. Катерина вирішила взяти участь у Модель XL і довести усім, що тіло – це її гордість», – йдеться на сайті проекту.


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Теги: Ковель, Волинь, шоу, Модель XL
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