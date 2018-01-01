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Савченко представив керівника модернізованого управління Волинської ОДА. ФОТО.

Савченко представив керівника модернізованого управління Волинської ОДА. ФОТО.
Олександр Савченко представив керівника модернізованого управління облдержадміністрації.

Про це йдеться на офіційній сторінці посадовця у Facebook.

Згідно нової структури обласної державної адміністрації з червня 2018 року назву управління культури обласної державної адміністрації змінено на управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації. Відповідно відбулися зміни і в частині функцій управління, які було доповнено завданнями щодо координації діяльності, здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів влади на місцях в частині реалізації державної політики з питань релігій та національностей.

Відтак, на розширеному засіданні колегії управління культури, з питань релігій та національностей голова облдержадміністрації Олександр Савченко представив керівника модернізованого управління – Ольгу Чубару.

Захід відбувся 19 вересня 2018 року.

«До цього призначення Ольга Сергіївна обіймала посаду начальника управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації. На сьогодні відбуваються структурні зміни в обласній адміністрації. Не тому, що було погано, а тому, що потрібно вдосконалюватися.

Я розумію, що на сьогоднішній день управління культури саме, як одиниця, не може існувати, трохи інший час. Люди та країна потребують інших підходів», - розповів Олександр Савченко.

Ольгу Чубару призначили на посаду 10 вересня 2018 року, за погодженням із Міністерством культури України.

«Ми однією командою, разом з керівниками закладів культури міжвідомчих установ, райдержадміністрацій, міст та ОТГ зможемо досягти гідних результатів. Всі завдання, які будуть стояти перед нами, безумовно, будуть виконані. Я вважаю, що сьогодні питання культури та духовності є одним з пріоритетних у розвитку держави та Княжої Волині», - резюмувала Ольга Чубара.
Савченко представив керівника модернізованого управління Волинської ОДА. ФОТО.
Савченко представив керівника модернізованого управління Волинської ОДА. ФОТО.
Савченко представив керівника модернізованого управління Волинської ОДА. ФОТО.

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Теги: Савченко, ОДА, Волинь, Чубара
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Коментарі 1
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Грубе порушення Постанови КМУ "Про примірний перелік структурних підрозділів ...".Незаконно правової держави не збудуєш ! У квітні повернеться все назад .
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