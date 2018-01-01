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У волинянина поліцейські вилучили набої

У волинянина поліцейські вилучили набої
У жителя Горохівського району вилучили 16 набоїв калібру 9 мм.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Боєприпаси поліцейські виявили за місцем проживання 56-річного жителя Горохівського району під час перевірки умов зберігання мисливської зброї. У волинянина вилучили 16 набоїв калібру 9 мм.

Вилучені боєприпаси направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: набої, Волинь, поліція
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