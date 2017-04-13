На Волині мешканці чотирьох сіл сидять без води через борги





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Іваничівська філія ПрАТ «Волиньобленерго» припинила постачання електричної енергії на водонапірну башту. Причиною стали 60 тисяч гривень заборгованості.



Жителі Гряд, Кропивщини, Тишкович, Хренова несправно платять за надані послуги. Найбільше споживачів, що здійснюють оплату несвоєчасно, – у селі Тишковичі, повідомляють в місцевому комунгоспі. Там кажуть, що води в людей немає з 17-го вересня.



Мешканці села Низкиничі натомість отримують послуги водопостачання в місті Нововолинськ.



Після відключення сільська рада та комунальне підприємство у кожному із 5-ти сіл збирають гроші з боржників, щоб відновити водопостачання. У комунгоспі, зокрема, повідомили, що на даному етапі вдалося зібрати 29 тисяч гривень.



«Заборгованість становить 60 тисяч гривень, а там ще ж є поточні нарахування… Є правила користування електроенергією, де чітко розписано, як треба працювати нам і споживачам. Є договір між нами і споживачем про те, як надаються ці послуги і як вони оплачуються. Ми попередили споживачів і дали термін, у який вони повинні були прийняти міри, щоб сплатити борг. По закінченню терміну попередження не було вчинено жодних дій для сплати заборгованих коштів і ми змушені були припинити постачання енергії на водобашні. Сьогодні зранку ми отримали 5 тисяч гривень, чекаємо ще на 15 тисяч», – повідомив директор Іваничівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Андрій Самчук.



Жителі, які вчасно платять за комуналку, обурені, адже їх поставили в ті ж умови, що й боржників. Свою думку люди висловлюють у соцмережах. Кажуть, що водопостачання і так з перебоями усе літо.



У сільраді відмовилися коментувати ситуацію «БУГу», а мешканців, які мають питання, скеровують до комунальної служби.



Людям, які сумлінно сплачують за послуги, вже повідомили, скільки ще їм сидіти без води – водопостачання обіцяють відновити 19-го вересня до кінця дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Грядівській сільскій раді Іваничівського району, куди входить 5 сіл, люди залишилися без водопостачання через борги.Про це повідомляє БУГ Іваничівська філія ПрАТ «Волиньобленерго» припинила постачання електричної енергії на водонапірну башту. Причиною стали 60 тисяч гривень заборгованості.Жителі Гряд, Кропивщини, Тишкович, Хренова несправно платять за надані послуги. Найбільше споживачів, що здійснюють оплату несвоєчасно, – у селі Тишковичі, повідомляють в місцевому комунгоспі. Там кажуть, що води в людей немає з 17-го вересня.Мешканці села Низкиничі натомість отримують послуги водопостачання в місті Нововолинськ.Після відключення сільська рада та комунальне підприємство у кожному із 5-ти сіл збирають гроші з боржників, щоб відновити водопостачання. У комунгоспі, зокрема, повідомили, що на даному етапі вдалося зібрати 29 тисяч гривень.«Заборгованість становить 60 тисяч гривень, а там ще ж є поточні нарахування… Є правила користування електроенергією, де чітко розписано, як треба працювати нам і споживачам. Є договір між нами і споживачем про те, як надаються ці послуги і як вони оплачуються. Ми попередили споживачів і дали термін, у який вони повинні були прийняти міри, щоб сплатити борг. По закінченню терміну попередження не було вчинено жодних дій для сплати заборгованих коштів і ми змушені були припинити постачання енергії на водобашні. Сьогодні зранку ми отримали 5 тисяч гривень, чекаємо ще на 15 тисяч», – повідомив директор Іваничівської філії ПрАТ «Волиньобленерго»Жителі, які вчасно платять за комуналку, обурені, адже їх поставили в ті ж умови, що й боржників. Свою думку люди висловлюють у соцмережах. Кажуть, що водопостачання і так з перебоями усе літо.У сільраді відмовилися коментувати ситуацію «БУГу», а мешканців, які мають питання, скеровують до комунальної служби.Людям, які сумлінно сплачують за послуги, вже повідомили, скільки ще їм сидіти без води – водопостачання обіцяють відновити 19-го вересня до кінця дня.

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