У Луцьку шукають свідків аварії на Набережній

У Луцьку шукають свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на вулиці Набережній.Про це на свої сторінці у facebook "АвтоАндони Луцька" написалаІнцидент трапився 18 вересня на вулиці Набережній близько 14 години.".. ВАЗ 2102 здійснюючи маневр вліво, при цьому не включивши поворот, зіштовхнув автомобіль Тойота! Можливо в когось є запис реєстратора або хтось бачив як це відбулося, ВАЗ втік!", - йдеться у дописі.