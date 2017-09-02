У Луцьку шукають свідків аварії на Набережній
Сьогодні, 15:01
У Луцьку шукають свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на вулиці Набережній.
Про це на свої сторінці у facebook "АвтоАндони Луцька" написала Катя Герман.
Інцидент трапився 18 вересня на вулиці Набережній близько 14 години.
".. ВАЗ 2102 здійснюючи маневр вліво, при цьому не включивши поворот, зіштовхнув автомобіль Тойота! Можливо в когось є запис реєстратора або хтось бачив як це відбулося, ВАЗ втік!", - йдеться у дописі.
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Про це на свої сторінці у facebook "АвтоАндони Луцька" написала Катя Герман.
Інцидент трапився 18 вересня на вулиці Набережній близько 14 години.
".. ВАЗ 2102 здійснюючи маневр вліво, при цьому не включивши поворот, зіштовхнув автомобіль Тойота! Можливо в когось є запис реєстратора або хтось бачив як це відбулося, ВАЗ втік!", - йдеться у дописі.
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