вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку шукають свідків аварії на Набережній

У Луцьку шукають свідків аварії на Набережній
У Луцьку шукають свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на вулиці Набережній.

Про це на свої сторінці у facebook "АвтоАндони Луцька" написала Катя Герман.

Інцидент трапився 18 вересня на вулиці Набережній близько 14 години.

".. ВАЗ 2102 здійснюючи маневр вліво, при цьому не включивши поворот, зіштовхнув автомобіль Тойота! Можливо в когось є запис реєстратора або хтось бачив як це відбулося, ВАЗ втік!", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, свідки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Смертельне отруєння на Волині: подробиці інциденту
Тепла осінь у луцькому зоопарку. ФОТО
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали жінку, яка крала у школярок сережки: подробиці. ВІДЕО
Сьогодні, 15:20
У Нововолинську відкрили сервісний центр МВС
Сьогодні, 15:12
У Луцьку шукають свідків аварії на Набережній
Сьогодні, 15:01
У Нововолинську знову розтрощили квітковий магазин. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
На Волині мешканці чотирьох сіл сидять без води через борги
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності
02 вересень, 2017, 13:49
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 13:25
Лучанин, який збив пішохода на переході, отримав «умовне» Лучанин, який збив пішохода на переході, отримав «умовне»
Сьогодні, 08:49
У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО У Луцьку під колеса авто потрапила велосипедистка. ФОТО
18 вересень, 16:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві – масова аварія. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
 0
Не грибами єдиними: як ректор луцького вишу з оголеним торсом ловив рибу. ФОТО
Сьогодні, 15:58
 0
На Волині легковик влетів у підводу. ФОТО
Сьогодні, 15:54
 0
Переломи та укуси тварин: скільки пацієнтів відвідали луцьку лікарню на вихідних
Сьогодні, 15:46
 0
На Волині дитина напилась до алкогольної коми
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8